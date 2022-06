Creme solari con SPF 30: La classifica 2022 pubblicata da Altroconsumo

Test sulle creme solari per decretare quali siano le migliori in base alla qualità e all'impatto ambientale, ecco le marche promosse e quelle bocciate.

Creme solari, quali sono le marche migliori?

L'estate sta arrivando e alcuni stanno già organizzando le prime uscite al mare dell'anno, magari approfittando anche del ponte del 2 giugno. E con questa frenesia parte anche la caccia alle creme solari per garantirci una tintarella invidiabile senza danneggiare la nostra pelle. Per questo motivo Altroconsumo ha condotto un test che ha coinvolto ben 33 marche di creme solari, di cui 14 spray, tutte con protezione SPF 30. Il test ha preso in esame la presenza di ingredienti critici, la precisione delle informazioni sull'etichetta e l'impatto ambientale del prodotto.

Proprio quest'ultimo aspetto risulta essere quanto mai importante, specie alla luce degli ultimi studi che additerebbero alle creme solari la causa della morte di molte creature marine, tra cui i coralli. Lo scopo del test è dunque quello di definire una qualità generale delle principali creme in commercio, valutando soprattutto l'efficacia protettiva nei confronti dei raggi UVB e UVA in base al grado di protezione dichiarato sulla confezione. I prodotti sono stati quindi testati sia in laboratorio che da un gruppo di consumatori che ne ha valutato diverse proprietà e caratteristiche.

Le creme solari migliori, la classifica

I test in laboratorio hanno preso in esame dunque l'adeguatezza della protezione dai raggi solari, la composizione (lista degli ingredienti), il packaging (tipo di materiale della confezione) e la perdita di prodotto (quanto ne rimane nella confezione senza che possa essere utilizzato). Particolare attenzione è stata prestata alla composizione, che ha richiesto specifici test in grado di individuare potenziali interferenti endocrini, octocrylene e fragranze allergeniche. Il campione di consumatori ha invece valutato odore, spalmabilità, consistenza della crema e untuosità della pelle.

Tutte queste valutazioni hanno permesso di stilare una classifica delle migliori creme solari con SPF 30, definendo le marche promosse e quelle bocciate e dunque sconsigliate. Il podio è occupato da:

NIVEA SUN PROTECT & HYDRATE 30 (score di 73 su 100) AVÉNE ALTA PROTEZIONE SPRAY 30 (a pari merito in prima posizione con 73 su 100) NIVEA SUN PROTECT & BRONZE 30 (score di 72 su 100)

Sono poi state inserite nella classifica diverse creme di qualità media con un risultato che va dai 59 ai 57 su 100, tra cui alcuni prodotti Piz Buin, Yves Rocher, Bilboa, Clarins, Clinians, Garnier, Hawaiian Tropic, Lancaster e Omia. Solo un prodotto è stato bocciato, registrando un punteggio bassissimo di 12 punti. Si tratta della crema "Clinique Mineral Sunscreen lotion for body SPF 30", un articolo che Altroconsumo sconsiglia per via dei canoni non pienamente rispettati.