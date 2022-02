Covid e viaggi, Ue: stop alle restrizioni per i vaccinati e i guariti

I Paesi Ue "dovrebbero revocare la restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'Unione per le persone vaccinate" contro il Covid. Sono queste le raccomandazioni approvate dai ministri per gli Affari europei dell'Ue. Il via libera senza quarantene anche per le persone che arrivano da Paesi Extra Ue potrà scattare "a condizione che abbiano ricevuto l'ultima dose del ciclo di vaccinazione primario almeno da 14 giorni e non più di 270 giorni prima dell'arrivo o abbiano ricevuto una dose di richiamo".

Covid, nuove linee guida per i viaggi

Nelle raccomandazioni approvate dai ministri per gli affari europei si legge che i Paesi Ue "dovrebbero revocare la restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'Unione per le persone vaccinate contro il Covid".

La revoca potrà scattare per i vaccinati con "preparati" approvati dall’Ue o dall’Oms "a condizione che abbiano ricevuto l’ultima dose da almeno 14 giorni e non più di 270 giorni dall’arrivo, o abbiano ricevuto la dose booster".

La revoca della restrizione temporanea dei viaggi non essenziali dovrebbe essere prevista, secondo le raccomandazioni Ue, anche per le persone che sono guarite dal Covid da meno di 180 giorni (6 mesi).

Allentamento delle restrizioni dall'1 marzo

Si prevede l'allentamento delle restrizioni sui viaggi all'interno dell'Unione europea dall'1 marzo, giorno in cui si entrerà in una nuova fase del percorso verso il lento ritorno alla normalità, grazie alla crescente copertura vaccinale e alla somministrazione di dosi di richiamo.

Possibile richiesta di test molecolare Pcr negativo

Stando a quanto riportato dalle nuove disposizioni le persone vaccinate con un vaccino approvato dall'Oms ma non dall'agenzia Ema europea, potrebbero vedersi richiedere un test molecolare Pcr negativo effettuato nelle 72 ore precedenti la partenza. Per quanto riguarda i bambini al di sotto dei 6 anni non dovrebbero essere applicati test aggiuntivi, mentre per i minori di età compresa tra 6 e 18 anni valgono i requisiti stabiliti per gli adulti.