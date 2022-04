Nuove regole Covid, cosa cambia per viaggiare? Voli, treni, hotel: la guida

A partire da oggi, 1 Aprile, si allentano le restrizioni per contenere la pandemia di Covid-19. Dopo due anni è infatti terminato lo stato d’emergenza sanitaria e cambiano così le regole per chi vuole mettersi in viaggio, sia in Italia che all’estero: ecco una guida su tutte le principali novità.

Nuove regole: treni e bus

Per prendere un treno o un autobus del trasporto locale non è più necessario avere il Green pass: è infatti sufficiente indossare una mascherina Ffp2 per poter salire sui mezzi di trasporto in zona.

Nuove regole: treni a lunga percorrenza

Discorso diverso se invece si vuole prendere un treno a lunga percorrenza: in questo caso, oltre all’utilizzo della mascherina Ffp2, è ancora obbligatorio esibire il Green pass almeno fino alla fine di Aprile.

Nuove regole: navi e aerei

Per poter prendere l’aereo in Italia è ancora obbligatorio l’utilizzo della mascherina Ffp2. Rimane fino al 30 aprile l’obbligo di esibire il Green pass base per potersi imbarcare, sia sui voli che sulle navi.

Nuove regole: hotel e vita notturna

Maggiore libertà invece per quanto riguarda gli alberghi e i ristoranti: in tutta Italia finisce oggi l’obbligo di Green pass per poter soggiornare in un hotel e per cenare in un ristorante all’aperto. Il certificato verde di base resta però obbligatorio per quelli al chiuso, per i bar, teatri e cinema. Serve ancora il Green pass rafforzato per le discoteche e i centri termali.

Tutte le nuove regole dal 1 Aprile

Mascherine, Green pass, tamponi: tutte le novità sulle regole da sapere per chi vuole viaggiare possono essere consultate sul sito Viaggiare Sicuri.