Cosa sono le “pizze di ghiaccio” comparse in un fiume scozzese

Credits: Scottish Invasive Species Initiative (SISI) / Twitter

Un evento molto curioso si è manifestato sul fiume Bladnoch, in Scozia: sono apparsi dei dischi di ghiaccio che sembrano quasi delle pizze, ma di cosa si tratta?

Pizze di ghiaccio su un fiume in Scozia, la spiegazione

Avevate mai visto una serie di pizze galleggiare su un fiume? È più o meno quello che è capitato al fiume Bladnoch, nella Scozia sudoccidentale. Si tratta di dischi di ghiaccio dal diametro variabile dai 20 ai 200 centimetri, il cui aspetto è davvero peculiare. Impossibile per i passanti e gli abitanti della contea di Wigtown e della penisola Machars (le aree attraversate dal fiume) non restare incuriositi da una simile visione, tanto che i social network si sono subito riempiti di fotografie e video di questa sorta di pizzeria fluviale.

Project Manager Callum came across this rare phenomenon on the River Bladnoch in Galloway on Friday. 'Ice pancakes' are unusual in Scotland and most commonly found in Canada, the US, around Antarctica and in the Baltic sea. Specific conditions are required to create them. 1/2 pic.twitter.com/iCFOWYPkm4 — Scottish Invasive Species Initiative (@SISI_project) December 13, 2022

Al di là del fascino estetico, come si è generato un simile fenomeno? Partiamo col dire innanzitutto che gli ultimi giorni nel Regno Unito sono stati particolarmente rigidi, con temperature ben al di sotto dello 0. Addirittura il 12 dicembre è stato il giorno più freddo dal 2010 a oggi, con il termometro che non è andato oltre i -17,3 gradi in Scozia, a Braemar. Gli "ice pancakes", come sono stati soprannominati fuori dall'Italia per via della loro somiglianza con le tipiche frittelle ma in versione ghiacciata, sono un fenomeno molto raro per la Scozia. I precedenti si sono verificati principalmente in Canada, negli Usa, in Antartide e nel Mar Baltico, ma il Regno Unito trova molto insolito assistere a qualcosa di simile.

On a river they are believed to form when foam begins to freeze and is sucked into an eddy. The swirling current creates a circular shape as the frozen discs increase in size and are rubbed against each other. 2/2 @ScottishEPA @BBCSpringwatch @BBCScotland pic.twitter.com/GNtFnsF1da — Scottish Invasive Species Initiative (@SISI_project) December 13, 2022

Si verifica di solito negli oceani e nei laghi molto freddi manifestandosi in forma di dischi dal bordo rialzato per via dell'accumulo di cristalli di ghiaccio millimetrici, detti "frazil", e fanghiglia. Quando il ghiaccio in formazione viene continuamente spostato dalle onde, si innesca un processo di accumulo e arrotondamento dei bordi che dà origine alla forma circolare dei dischi. Il moto ondoso degli oceani, poi, fa sì che gli spruzzi d'acqua creino uno spessore maggiore sui bordi.

Ma il Bladnoch è un fiume, non un oceano: come si sono formati allora questi dischi? La tipica schiuma presente negli argini dei fiumi, con le basse temperature, si congela mentre viene inghiottita da piccoli vortici. Il risultato che si ottiene è quello di dischi di ghiaccio, che aumentano il loro diametro quando altra schiuma si scontra con essi, congelandosi a sua volta.