Cosa fare se troviamo un cane abbandonato o ferito? Ecco alcuni consigli e i numeri da chiamare

Cosa fare se troviamo un cane abbandonato o ferito? È una domanda che forse poche volte ci siamo posti. In questi casi, agire nel modo giusto è fondamentale, soprattutto per la sicurezza dell'animale ritrovato.

Cosa fare se troviamo un cane abbandonato o ferito?

Se dovesse capitare di trovare un cane abbandonato o ferito, la prima cosa da fare per non spaventare l'animale è mantenere la calma. Un secondo step è quello di avvicinarsi con estrema cautela usando tonalità di voce e postura giuste. La cosa importante è quella poi di mettere al sicuro il cane e successivamente chiamare le autorità competenti. Vediamo nel dettaglio ora come mettere in pratica i consigli citati.

Cosa fare se troviamo un cane abbandonato in strada?

Per prima cosa bisogna valutare la situazione mantenendo la calma. Se il cane sembra essere inquieto, o vaga senza una meta e annusa i passanti in cerca di aiuto, non bisogna corrergli incontro perché si rischia di spaventarlo e potrebbe scappare via.

Bisogna richiamare la sua attenzione con dolcezza magari parlandogli piano e accucciarsi mettendosi al livello del suo sguardo, magari tendergli una mano verso tenendo il palmo verso l'alto.

Da evitare movimenti bruschi e rumori. Utile sarà improvvisare un guinzaglio di fortuna, in modo da tenere al sicuro il cane. Bisognerà poi accompagnare il cane in un'area sicura e segnalare la situazione alle autorità competenti. Il numero verde da chiamare in caso di ritrovamento di un cane abbandonato è: 800 253 608. Questo numero è utile per segnalare i casi di ritrovamenti di animali randagi, i casi di abbandono, ma anche quelli di maltrattamento.

Cane ritrovato in autostrada o in caso di pericolo

Se il ritrovamento di un cane abbandonato, avviene in autostrada o su strade che si trovano fuori dai centri cittadini, si può chiedere l'intervento della Polizia Stradale. Nel caso in cui il cane ritrovato è in pericolo oppure si trova in zone particolari come alberi, cunicoli o tetti, bisognerà contattare i Vigili del Fuoco. Dopo essere stato curato, il cane abbandonato verrà preso in carico dal canile sanitario.

I numeri utili

Per una denuncia alla Polizia locale (si può chiamare il centralino che fa riferimento al Comune o alla Provincia in cui è avvenuto il fatto) che ha l'obbligo di intervenire per legge, proprio come i Servizi Veterinari delle ASL, in alternativa chiamare il Corpo Forestale dello Stato (il numero è 1515) o i Carabinieri (il numero è 112) oppure alla Polizia di Stato (il numero è 113). Se il cane si trova vicino ai binari ferroviari sarà utile chiamare la Polfer, ovvero la Polizia Ferroviaria.