FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Cosa fare a Ferragosto 2025? Idee per celebrare l'Assunta in Ital...

Cosa fare a Ferragosto 2025? Idee per celebrare l'Assunta in Italia

Tutto pronto per il giorno di Ferragosto 2025. Ecco diverse idee per celebrare l'Assunta in Italia, tra cene, feste in spiaggia, visite in musei e presso i borghi tra i più belli al mondo.
Curiosità8 Agosto 2025 - ore 13:55 - Redatto da Meteo.it
Curiosità8 Agosto 2025 - ore 13:55 - Redatto da Meteo.it

Quello di Ferragosto è senza ombra di dubbio uno dei giorni più attesi del periodo estivo, soprattutto dagli italiani che solitamente si trovano già nel pieno delle vacanze. Oltre a grandi tavolate, grigliate, feste, notti in spiaggia e fuochi d’artificio, Ferragosto è anche una ricorrenza fatta di antiche tradizioni soprattutto di carattere religioso – si festeggia l’Assunzione che cade proprio il 15 agosto, giorno in cui si celebra l’Assunta.

Ferragosto 2025: Idee per celebrare l'Assunta in Italia

Una festività quella legata al giorno di Ferragosto che porta con sé tantissime celebrazioni diverse in tutta Italia. Se siete alla ricerca di come trascorrere il 15 Agosto 2025, ecco una lista di alcune delle più belle tradizioni presenti in Italia.

Eventi a Ferragosto 2025

Festa a palazzo - Torino
Alla Reggia di Venaria va in scena il Gran Galà di Ferragosto. Cocktail, fuochi d’artificio, dj set e spettacoli animeranno l'ex residenza sabauda. Quest’anno è inclusa anche la visita alla mostra di Steve McCurry, allestita proprio all'interno del palazzo.

Musei a Milano
A Milano, nel giorno di Ferragosto, saranno aperti tantissimi musei a partire dal Castello Sforzesco, il Museo del Novecento, l’Acquario civico e il Museo di Storia naturale. Aperta anche Pinacoteca di Brera.

‘Un mare di fuoco’ - Rimini
Se siete degli appassionati di fuochi d’artificio, Rimini è la tappa per voi. Nei tantissimi stabilimenti balneari che si trovano sul lungomare romagnolo vengono allestiti spettacoli pirotecnici che vi terranno con il naso all'insù tutta la notte.

Il Palio di Siena
Il Palio è da sempre una delle tradizioni italiane di Ferragosto tra le più famose. Piazza del Campo, cuore pulsante della città e della manifestazione, si trasforma in una grande pista dove cavalli che rappresentano le varie contrade si sfidano in una corsa che suscita interesse in tutto il mondo.

La Giostra del Saracino - Sarteano
Costumi medievali, sbandieratori, cavalieri e cibo tipico sono gli ingredienti che animeranno il borgo medievale protagonista della Giostra del Saracino, che si tiene a Sarteano, in Toscana.

La Cavalcata dell’Assunta - Fermo
Fermo, anche nei giorni prima di Ferragosto, è ricca di eventi e rievocazioni storiche. Si inizia a fine Luglio e si prosegue quasi ogni giorno fino al culmine con la celebre Cavalcata dell’Assunta.

Rivivere il Rinascimento - Mondavio
Nella spettacolare cornice della Rocca di Mondavio ogni anno, da ben 57 anni, si tiene la Rievocazione Storica “Caccia al Cinghiale”. L'evento inizia con il tradizionale banchetto del 13 e culmina il giorno di Ferragosto i tradizionali fuochi d’artificio.

Spettacoli alle Grotte di Castellana - Bari
Spettacoli con giochi, concerti e molto altro avranno luogo presso le grotte di Castellana, a Bari, nei giorni 14 e 15 agosto.

Feste in spiaggia in Sicilia
Da Palermo a Cefalù, con il suo ormai celebre Cefalù Summer Party, sono tantissimi i party organizzati in spiaggia. Cene con dj set e giochi, sono elementi che non mancheranno. Per chi preferisce il pranzo invece che la cena, il divertimento e il buon cibo è assicurata anche a quell'ora, con tantissime iniziative organizzate per l'occasione.

Processione a Messina
Tra gli eventi religiosi più spettacolari di sempre, c'è la Vara di Messina, una sfarzosa processione con l’imponente statua della Vergine. Un evento che ogni anno attira ogni anno migliaia di turisti.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Quali sono le città più care d'Italia? La classifica con i dati Istat
    Curiosità21 Luglio 2025

    Quali sono le città più care d'Italia? La classifica con i dati Istat

    Quali sono le città più care d'Italia? Ecco cosa emerge dalla classifica stilata in base ai dati raccolti dall'Istat
  • A New York arriva + Pool, la piscina galleggiante e filtrante dell'East River?
    Curiosità18 Luglio 2025

    A New York arriva + Pool, la piscina galleggiante e filtrante dell'East River?

    Il progetto di +Pool, una piscina galleggiante da installare al largo del Pier 35 nel centro di Manhattan.
  • Siti simili a Stonehenge anche in Italia: ecco dove si trovano
    Curiosità16 Luglio 2025

    Siti simili a Stonehenge anche in Italia: ecco dove si trovano

    Siti che ricordano Stonehenge sono presenti anche in Italia. Ecco dove si trovano questi luoghi magici.
  • Si può dormire in spiaggia?
    Curiosità15 Luglio 2025

    Si può dormire in spiaggia?

    Con l'arrivo dell'estate cresce il numero di persone pronte a trascorrere una notte in spiaggia. Ma è legale dormirci oppure no?
Ultime newsVedi tutte
Caldo protagonista nella settimana di Ferragosto: la tendenza meteo da lunedì 11
Tendenza8 Agosto 2025
Caldo protagonista nella settimana di Ferragosto: la tendenza meteo da lunedì 11
L'ondata di caldo si conferma diffusa e duratura: ci accompagnerà per gran parte della settimana di Ferragosto. La tendenza meteo nei dettagli
Meteo, caldo intenso fino a Ferragosto: la tendenza nei dettagli
Tendenza7 Agosto 2025
Meteo, caldo intenso fino a Ferragosto: la tendenza nei dettagli
L'anticiclone africano dominerà la scena meteo anche nella settimana di Ferragosto, con tanto sole e caldo intenso. Gli aggiornamenti
Caldo intenso almeno fino a Ferragosto: la tendenza meteo da sabato 9 agosto
Tendenza6 Agosto 2025
Caldo intenso almeno fino a Ferragosto: la tendenza meteo da sabato 9 agosto
Al via da venerdì un'ondata di caldo che si preannuncia diffusa e insistente: probabilmente ci accompagnerà almeno fino a Ferragosto!
Mediaset

Ultimo aggiornamento Venerdì 08 Agosto ore 15:49

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154