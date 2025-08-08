Cosa fare a Ferragosto 2025? Idee per celebrare l'Assunta in Italia

Quello di Ferragosto è senza ombra di dubbio uno dei giorni più attesi del periodo estivo, soprattutto dagli italiani che solitamente si trovano già nel pieno delle vacanze. Oltre a grandi tavolate, grigliate, feste, notti in spiaggia e fuochi d’artificio, Ferragosto è anche una ricorrenza fatta di antiche tradizioni soprattutto di carattere religioso – si festeggia l’Assunzione che cade proprio il 15 agosto, giorno in cui si celebra l’Assunta.

Ferragosto 2025: Idee per celebrare l'Assunta in Italia

Una festività quella legata al giorno di Ferragosto che porta con sé tantissime celebrazioni diverse in tutta Italia. Se siete alla ricerca di come trascorrere il 15 Agosto 2025, ecco una lista di alcune delle più belle tradizioni presenti in Italia.

Eventi a Ferragosto 2025

Festa a palazzo - Torino

Alla Reggia di Venaria va in scena il Gran Galà di Ferragosto. Cocktail, fuochi d’artificio, dj set e spettacoli animeranno l'ex residenza sabauda. Quest’anno è inclusa anche la visita alla mostra di Steve McCurry, allestita proprio all'interno del palazzo.

Musei a Milano

A Milano, nel giorno di Ferragosto, saranno aperti tantissimi musei a partire dal Castello Sforzesco, il Museo del Novecento, l’Acquario civico e il Museo di Storia naturale. Aperta anche Pinacoteca di Brera.

‘Un mare di fuoco’ - Rimini

Se siete degli appassionati di fuochi d’artificio, Rimini è la tappa per voi. Nei tantissimi stabilimenti balneari che si trovano sul lungomare romagnolo vengono allestiti spettacoli pirotecnici che vi terranno con il naso all'insù tutta la notte.

Il Palio di Siena

Il Palio è da sempre una delle tradizioni italiane di Ferragosto tra le più famose. Piazza del Campo, cuore pulsante della città e della manifestazione, si trasforma in una grande pista dove cavalli che rappresentano le varie contrade si sfidano in una corsa che suscita interesse in tutto il mondo.

La Giostra del Saracino - Sarteano

Costumi medievali, sbandieratori, cavalieri e cibo tipico sono gli ingredienti che animeranno il borgo medievale protagonista della Giostra del Saracino, che si tiene a Sarteano, in Toscana.

La Cavalcata dell’Assunta - Fermo

Fermo, anche nei giorni prima di Ferragosto, è ricca di eventi e rievocazioni storiche. Si inizia a fine Luglio e si prosegue quasi ogni giorno fino al culmine con la celebre Cavalcata dell’Assunta.

Rivivere il Rinascimento - Mondavio

Nella spettacolare cornice della Rocca di Mondavio ogni anno, da ben 57 anni, si tiene la Rievocazione Storica “Caccia al Cinghiale”. L'evento inizia con il tradizionale banchetto del 13 e culmina il giorno di Ferragosto i tradizionali fuochi d’artificio.

Spettacoli alle Grotte di Castellana - Bari

Spettacoli con giochi, concerti e molto altro avranno luogo presso le grotte di Castellana, a Bari, nei giorni 14 e 15 agosto.

Feste in spiaggia in Sicilia

Da Palermo a Cefalù, con il suo ormai celebre Cefalù Summer Party, sono tantissimi i party organizzati in spiaggia. Cene con dj set e giochi, sono elementi che non mancheranno. Per chi preferisce il pranzo invece che la cena, il divertimento e il buon cibo è assicurata anche a quell'ora, con tantissime iniziative organizzate per l'occasione.

Processione a Messina

Tra gli eventi religiosi più spettacolari di sempre, c'è la Vara di Messina, una sfarzosa processione con l’imponente statua della Vergine. Un evento che ogni anno attira ogni anno migliaia di turisti.