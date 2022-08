Controesodo: come sarà la viabilità sulle strade e autostrade il 27 e 28 agosto?

Come sarà la viabilità per il controesodo? Come ci si potrà muovere sulle strade e autostrade il 27 e 28 agosto? L'ultimo fine settimana del mese di agosto sarà sicuramente a rischio traffico intenso per il rientro a casa degli ultimi vacanzieri che, lunedì 29 dovranno tornare al lavoro. Ecco le ultime news utili per chi dovrà mettersi in macchina.

Controesodo e viabilità: cosa c'è da sapere?

Il traffico su strade e autostrade per colpa del controesodo tornerà molto intenso e con possibili disagi a partire da venerdì 26. Il traffico si farà sempre più intenso nelle giornate di sabato 27 e domenica 28 agosto. Non tutti partiranno però nel fine settimana.

Per ora si parla di bollino giallo anche per la giornata di lunedì 29 agosto e per quella del 31 agosto, quando i più fortunati, saluteranno il mare o la montagna e faranno rientro in città.

Per entrare più nello specifico possiamo dire che Autostrade.it prevede per la giornata di sabato traffico intenso dalla mattinata tanto da inserire il bollino giallo per chi parte per le vacanze e si dirige verso mare o montagna. La situazione dovrebbe migliorare nel pomeriggio, con traffico regolare per tutto il resto della giornata. Il quadro è completamente diverso per chi programma il ritorno. Traffico critico da bollino rosso, sia alla mattina che al pomeriggio, per chi farà rientro nelle grandi città. Per Domenica le previsioni sono piuttosto simili a quelle del sabato. Unica variante? Il divieto di circolazione dei mezzi pesanti nella fascia oraria dalle 7 alle 22.

Viabilità di settembre: ci saranno altre giornate con traffico intenso

Come sarà la viabilità a settembre? Nel pomeriggio di venerdì 2 settembre si prevede traffico intenso soprattutto in vista dell'ultimo weekend di rientri del 3 e 4 settembre. Poi? Ferie finite. Quantomeno la maggior parte della gente sarà già rientrata. Rimarranno gli ultimi vacanzieri, coloro i quali hanno scelto di godersi il mese di settembre e di sfruttare al massimo le giornate ancora soleggiate e non troppo calde. Non vi saranno, però, durante il mese, grossi problemi alla viabilità. Il flusso di vacanzieri non riuscirà ad intasare strade e autostrade così come accaduto ad agosto.