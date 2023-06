Grande caldo: i consigli per non farsi trovare impreparati

L’estate è arrivata, con le alte temperature che sono tipiche della stagione piu calda dell'anno. Se da un lato queste calde giornate sono un’ottima occasione per stare all’aria aperta e godersi la bellezza della natura, dall’altro le elevate temperature possono rivelarsi un problema per la salute generale e per il benessere psicofisico.

Oltre a evitare eccessivi stress per l’organismo, è utile effettuare le giuste scelte alimentari e assicurare il corretto apporto di nutrienti.

Dall'alimentazione all'abbigliamento: a cosa prestare attenzione

Per evitare di soffrire eccessivamente il caldo estivo e proteggere l’organismo da una lunga serie di rischi correlati alle alte temperature, ci sono alcuni consigli e accorgimenti quotidiani che può essere utile adottare.

Anzitutto, seppure possa sembrare scontato, è fondamentale bere molta acqua e prestare grande attenzione all’idratazione. Le bevande zuccherate e gli alcolici sortiscono l’effetto contrario, perciò non bisognerebbe abusarne. Altrettanto importante è l’alimentazione: quando le temperature salgono è meglio scegliere cibi leggeri e facilmente digeribili, oltre a evitare le abbuffate.

Quando necessario, per esempio dopo avere svolto attività fisica o avere sudato molto, si possono utilizzare integratori a base di magnesio e sali minerali. Oltre a cercare di restare il più possibile all’ombra per evitare colpi di calore, quando ci espone ai raggi solari è bene usare la protezione solare e gli occhiali da sole.

Anche l’abbigliamento può fare la differenza: ai tessuti sintetici meglio preferire le fibre naturali, perché i primi non permettono la normale traspirazione corporea.

Un grande alleato per combattere il grande caldo è poi l’aria condizionata, che permette di mantenere gli ambienti interni a una temperatura piacevole. Attenzione, però, a non esagerare per evitare un eccessivo sbalzo termico rispetto all’esterno, che potenzialmente è pericoloso per la salute.