Concerto Primo Maggio 2024, strade chiuse, orari metro e piano trasporti a Roma

In vista del consueto Concerto del Primo Maggio 2024, organizzato da Cgil, Cisl e Uil, e che quest’anno eccezionalmente si terrà al Circo Massimo, il cui tema è "Costruiamo insieme un'Europa di pace, lavoro e giustizia sociale", a Roma ci saranno strade chiuse e limitazioni alla viabilità e un piano del trasporto pubblico dedicato.

Concerto 1° Maggio 2024, strade chiuse, orari metro e trasporti nella Capitale

A partire dalle ore 13.15 di mercoledì 1° maggio il Circo Massimo diventerà il centro delle celebrazioni della Festa dei Lavoratori a Roma con il consueto appuntamento con il Concertone del 1° Maggio 2024. Ecco il piano traffico.

Le strade chiuse a Roma il Primo Maggio 2024

Per l'occasione, saranno chiuse via dei Cerchi, via del Circo Massimo, via di Valle Murcia, via della Greca, via dell’Ara Massima di Ercole e via delle Terme Deciane. Le chiusure potrebbero iniziare già dal mattino di mercoledì. Sarà creata un’area alla quale si potrà accedere attraverso i seguenti varchi presidiati:

- via dei Cerchi/piazza di Porta Capena;

- via del Circo Massimo /viale Aventino;

- via del Circo Massimo/via della Greca;

- via dei Cerchi/via San Teodoro;

- via delle Terme Deciane/piazzale Ugo La Malfa.

Corse metro di Roma fino all'1,30

Per chi utilizza i mezzi pubblici, il 1° maggio andrà in vigore il servizio di un giorno festivo. I lavori serali della metro A saranno sospesi e il servizio su tutte le linee della metro sarà prolungato con le ultime corse dai capolinea all'1,30 di notte. La fermata Circo Massimo della metro B sarà chiusa dalle 21.

Bus e tram a Roma il 1° maggio

Per i bus e i tram della capitale andrà in vigore l'orario festivo. Eventuali modifiche verranno comunicate da Roma Servizi per la Mobilità.

A Ostia, verrà riattivata la linea estiva 062, che collega il Porto a Castelporziano e percorre il lungomare permettendo lo scambio con la ferrovia Metromare alle stazioni di Lido Centro e Colombo.

La 07 (circolare con capolinea alla stazione Colombo di Ostia e percorso sulla Litoranea) è attiva anche nei giorni festivi, anche se temporaneamente è limitata alla tratta stazione Colombo-via Litoranea altezza ex dazio/via del Lido di Castelporziano. La limitazione è dovuta al transito dei mezzi pesanti a sul ponte al chilometro 7,600 della via Litoranea.

Per quello che riguarda i parcheggi, quelli di scambio Atac saranno aperti dalle 5,15 del mattino e fino alle 2,15 della notte tra mercoledì e giovedì.