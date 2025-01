Comedy Wildlife Photography Awards 2024: a trionfare è la foto di un italiano

Il Nikon Comedy Wildlife Photography Awards 2024, ovvero il concorso fotografico più divertente e popolare al mondo, ha visto una edizione record per via del numero dei partecipanti che hanno portato un loro scatto. A vincere è stato un italiano. La cerimonia di premiazione si è svolta presso la Oxo Gallery di Londra. Qui, Milko Marchetti, proveniente da Ferrara, città dell'Emilia Romagna, ha battuto la concorrenza con una foto dello scoiattolo rosso intitolata :"Stuck Squirrel".

Nikon Comedy Wildlife Photography Awards: tutti i premi e i vincitori

Al Niko Comedy Wildlife Photography Awards 2024 si è dovuti scegliere il vincitore tra circa 9.000 immagini. Questa grossa affluenza ha reso quella del 2024 un'edizione del premio da record. Fotografi professionisti e amatoriali hanno gareggiato per il prestigioso titolo onorifico. Un italiano alla fine ha avuto la meglio.

Da 9000 si è passati ad una rosa di circa 45 immagini finaliste. La giuria ha voluto premiare quella di Milko Marchetti. Lo scoiattolo rosso ha sbaragliato la concorrenza o raggiunto il primo posto. Come mai? Cosa aveva di così particolare? Lo scatto rappresenta un vero e proprio capolavoro comico. Lo scoiattolo rosso immortalato è in una posizione molto buffa mentre entra nella sua tana, con le zampe posteriori a 90 gradi rispetto al tronco.

Milko Marchetti ha vinto così la possibilità di fare un safari esclusivo nella Masai Mara, un trofeo artigianale del Wonder Workshop in Tanzania e una borsa fotografica Think Tank.

Quali sono stati gli altri vincitori?

Kingston Tam che nella categotia Nikon Young Photographer Award ha vinto con una foto di una rana sorridente

Sarthak Ranganadhan che ha primeggiato nella categoria Junior Nikon con due civette che si baciano

Flynn Thaitanunde-Lobb che ha trionfato per essere il più giovane di sempre con Rock Star Squirrel

Jose Miguel Gallego Molina che ha avuto la meglio nella categoria Insetti con Mantis Flamenca

Eberhard Ehmke che nella categoria Rettili ha vinto con una rana in una bolla

Damyan Petkov che nella categoria Uccelli ha avuto la meglio grazie ad una foto con una sterna in atterraggio

Przemyslaw Jakubczyk che nella categoria Pesci e Animali Acquatici ha vinto con un'aquila calva e un’orata

Tapani Linnanmäki che si è aggiudicato il premio del pubblico con Shake, Rattle, Ruffle and Roll

Kevin Lohman che ha primeggiato nella categoria Video con una volpe che corre nella neve.

La foto vincitrice

Ecco l'immagine vincitrice e alcuni degli altri scatti: