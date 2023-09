Come stanno i cuccioli di orsa Amarena? Ultimi aggiornamenti dal Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise

Foto di repertorio

La tragedia di orsa Amarena continua a destare attenzione. L'uccisione dell'esemplare di orsa marsicana a San Benedetto dei Marsi, in Abruzzo, ha riacceso i riflettori sulla convivenza tra i plantigradi e gli esseri umani. Non solo, la morte di mamma Amarena ha lasciato due giovani cuccioli di orso orfani di una guida indispensabile per sopravvivere.

Cuccioli di orsa Amarena stanno bene e sono autonomi

Nonostante le mille difficoltà iniziali, i due cuccioli di orsa Amarena sono stati avvistati diverse volte all'interno del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e le loro condizioni non destano particolare preoccupazione. A distanza di settimana dalla morte di mamma orsa Amarena, i due cuccioli d'orso sono ancora vivi e stanno bene. Anzi, i due orsi stanno ripercorrendo i percorsi e gli spostamenti della loro mamma. La conferma è arrivata dai guardiaparco e dai tecnici dell’Ente Parco in cooperazione con i Carabinieri Forestali.

I due cuccioli di orsi marsicani stanno bene. Gli ultimi aggiornamenti, condivisi dai guardiaparco e dai tecnici dell’Ente Parco in cooperazione con i Carabinieri Forestali, hanno segnalato come i due plantigradi si sono messi sulle tracce della loro mamma seguendo le sue orme e ripercorrendo gli itinerari mostrati loro da orsa Amarena. I due esemplari di orsi marsicani hanno 8 mesi di vita e, nonostante le difficoltà, si stanno cibando da soli in totale autonomia. Le ultime riprese, infatti, li hanno pizzicati insieme nei pressi di alcuni alberi da frutta intenti a procacciarsi del cibo.

Orsa Amarena, i suoi cuccioli sono liberi e indipendenti

I cuccioli di orsa Amarena crescono a vista d'occhio. I due orsi marsicani, infatti, non sono più piccoli, anzi sono liberi ed indipendenti e si stanno preparando per il riposo invernale che li attende. Anche se le ultime notizie sono positive, il Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise ha sottolineato che continuerà ad occuparsi di monitorare il territorio e gli spostamenti dei due orsetti.

La morte di mamma Amarena ha davvero scosso tutta Italia. Da allora in tantissimi si sono messi sulle tracce dei due cuccioli orfani di cui inizialmente si erano perse le tracce. I due orsetti sono stati poi avvistati all'interno del Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise insieme. Una notizia che ha reso felice i tantissimi italiani che si sono appassionati a questa triste vicenda.