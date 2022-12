Come sbrinare il parabrezza senza raschiarlo, il trucco per eliminare il ghiaccio in 2 secondi

Con il freddo che incombe e colpisce, uno dei disagi maggiori per gli automobilisti è il ghiaccio sul parabrezza: ecco come sbrinarlo facilmente in 2 secondi e senza spendere un centesimo grazie a un ingegnoso trucchetto.

Sbrinare il parabrezza: come farlo in 2 secondi senza spendere nulla

Sarà capitato tante volte anche a voi d'inverno: salite in macchina pronti per partire ma non vedete nulla perché sul vostro parabrezza c'è una lastra di ghiaccio. Azionare i tergicristalli non serve a nulla, anzi rischia soltanto di graffiare il vetro, allora cosa bisogna fare in questi casi? Di solito il parabrezza si ghiaccia di notte, quando le temperature scendono ulteriormente formando una sottile ma fastidiosa lastra che, al mattino magari prima di andare a lavoro, ci impedisce di vedere la strada e quindi di guidare. L'istinto sarebbe quello di gettare dell'acqua calda per sciogliere il ghiaccio, ma le cose peggiorerebbero soltanto: per reazione, infatti, i vetri potrebbero rompersi a causa dello sbalzo termico tra la lastra congelata e l'acqua calda.

Finora tutti, allora, erano costretti a tentare manualmente con carte di credito, vecchi CD, raschietti e qualunque altro oggetto fosse in grado di graffiare via il ghiaccio dal vetro, ottenendo però l'effetto collaterale di graffiare anche quest'ultimo. Grazie a internet e ai social, però, si stanno diffondendo metodi super veloci ed economici per sbrinare il parabrezza senza causare danni alla nostra automobile. TikTok è la piattaforma più amata dai più giovani, ma a volte i suoi contenuti possono rivelarsi utili anche per un pubblico più adulto come appunto quello degli automobilisti.

Come sbrinare il parabrezza: il trucco viene da TikTok

Il primo video a essere diventato virale mostra un rimedio abbastanza semplice e - forse - anche ovvio, ma in molti effettivamente non ci avevano mai pensato. Per evitare che si formi il ghiaccio sul parabrezza, come mostrato, basta coprire l'auto con il cartone la sera prima: non è necessario altro che metterlo sul parabrezza la notte precedente a una nevicata o a temperature particolarmente basse e poi rimuoverlo la mattina seguente ottenendo così il massimo risultato col minimo sforzo. Può succedere però di dimenticare di prendere precauzioni o che una gelata notturna ci colga impreparati, dunque bisogna rimediare rimuovendo il ghiaccio anziché prevenendone la formazione.

Sono tantissimi i tiktoker che stanno pubblicando nelle ultime settimane video con un sistema tanto semplice quanto geniale che è in grado, finalmente, di risolvere questo annoso problema. Tutto quello che bisogna fare è riempire un sacchetto di plastica con dell'acqua calda, sigillarlo e poi strofinarlo sul parabrezza. Il ghiaccio si scioglierà all'istante e il vetro non subirà alcun tipo di danno. Il consiglio è quello di utilizzare sacchetti che non si aprano (così da evitare che fuoriesca l'acqua), magari quelli dotati di zip per gli alimenti. Se ne siete sprovvisti, potete anche usare dei guanti di plastica stando bene attenti a chiuderne l'orlo.