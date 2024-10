Come risparmiare energia nell'utilizzo dei riscaldamenti? Attenzione alle finestre!

Con l'arrivo di ottobre l'inverno si fa più vicino e di conseguenza anche il freddo. Entro poco si accenderanno tutti i riscaldamenti: qui trovate le date regione a seconda delle varie zone d'Italia.



Come sempre per milioni di italiani sarà importante mantenere le case calde risparmiando però sui consumi. Come fare? Ecco un elemento da non trascurare quando si parla di casa caldo e risparmio d'energia: le finestre!

Riscaldamenti e termosifoni, le finestre sono importanti per risparmiare energia

Come mantenere la casa calda con i riscaldamenti senza far lievitare la bolletta dell'energia? Con l'accensione dei termosifoni un elemento, presente in tutte le case, assume un valore decisivo nel mantenere la temperature calda: le finestre.

E' importantissimo che le finestre siano in ottime condizioni e sigillate correttamente in modo da non disperdere il calore. La presenza di finestre non a norma, infatti, crea vari disagi in una abitazione, a cominciare dagli spifferi d'aria fino alle correnti che vanno così ad inficiare sul mantenimento dell'aria calda in casa.

In diverse abitazioni, infatti, è difficile raggiungere la temperature desiderata per la presenza di finestre datate o impostate in maniera non corretta. Come accorgersene? Semplice, se avete l'impressione che la vostra finestra sia poco isolata rispetto all'esterno ve ne renderete conto in presenza di rumori oppure durante l'inverno quando la vostra casa fa fatica a riscaldarsi.

In pochi sanno che esiste una specie di modalità invernale su cui impostare le finestre in modo da sigillare il tutto impedendo la dispersione del calore e permettendo così di risparmiare in bolletta.

Finestre, cosa è la modalità invernale?

Prima di tutto è giusto dire che non esiste una vera e propria modalità invernale per le finestre in senso stretto. Semplicemente è importante regolare in maniera corretta.

Un buon isolamento termico, infatti, permette di mantenere la casa calda in inverno. Il termine "modalità" inverno si riferisce alla impostazione sbagliata tra finestra e telaio che si percepisce maggiormente durante l'inverno per la presenza di spifferi e di una casa non particolarmente calda.

Nel caso la vostra finestra sia isolata male è possibile intervenire in maniera del tutto autonoma andando a regolare dei piccoli perni rotanti in modo che la finestra aderisca perfettamente al telaio.

La prima cosa da fare è notare la pressione: qualora la scanalatura è rivolta verso la guarnizione allora ci troviamo in condizioni ottimali. Se, invece, la scanalatura parallela al telaio allora la pressione è media, in caso sia disposta a 45° verso il telaio siamo in presenza di una pressione bassa.

Il livello di pressione della finestra è la prima cosa da osservare e regolare in modo che la casa sia isolata maggiormente mantenendo così la temperature calda emanata dai riscaldamenti. Questo piccolo accorgimento vi permetterà anche di risparmiare in termini di energia e di conseguenti spese.