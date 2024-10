Come prendersi cura dell'orto a novembre: cosa seminare e cosa raccogliere

Il mese di novembre è uno dei periodi ideali per prendersi cura del nostro orto. Anche se le giornate si accorciano, e nonostante l'avvicinarsi del periodo più freddo dell'anno, questo è il mese ideale per svolgere diverse attività nel nostro orto di casa. Ecco cosa fare durante il mese di novembre.

Orto: la semina di novembre

Novembre risulta essere il mese perfetto per seminare alcuni legumi e bulbi. Ecco di seguito quali possiamo seminare in questo periodo:

Legumi : fave, piselli, lupini;

: fave, piselli, lupini; Cereali : farro, grano, orzo, avena;

: farro, grano, orzo, avena; Bulbi : aglio, aglione della Valdichiana, bulbilli di cipolla;

: aglio, aglione della Valdichiana, bulbilli di cipolla; Altri ortaggi da seminare a novembre: asparagi e spinaci.

Trapianti da effettuare in giardino a novembre e nuove piante

Durante il mese di novembre, una delle operazioni ideali da fare in giardino è quella di mettere a dimora le nuove piante. È consigliato dagli esperti piantare quindi:

Alberi, scegliendo tipologie giovani per un miglior attecchimento.

scegliendo tipologie giovani per un miglior attecchimento. Piante aromatiche quali il rosmarino e la salvia. Queste due tipologie di piante aromatiche non devono essere piantate a distanza ravvicinata. Bisogna ricordarsi quindi di piantarle non troppo vicine l'una dall'altra.

Cosa raccogliere dal nostro orto durante il mese di novembre?

Il mese di novembre è anche il periodo ideale per raccogliere dal nostro orto i prodotti di ortofrutta che abbiamo piantato nelle stagioni precedenti. Tra quelli che possiamo raccogliere in questo periodo ci sono:

Cavoli : cavolfiore, broccoli, verza e cavolo nero;

: cavolfiore, broccoli, verza e cavolo nero; Altre verdure da raccogliere a novembre : lattughe, porri, cime di rapa e finocchi.

: lattughe, porri, cime di rapa e finocchi. Olive: da non tralasciare la possibilità di conservarle in salamoia o farle essiccare.

Come utilizzare le foglie cadute in questo periodo dell'anno?

È noto che novembre è uno dei mesi dell'anno in cui dai nostri alberi e dalle nostre piante cadono più foglie. Le foglie cadute dagli alberi possono essere riutilizzate in diversi modi utili al nostro giardino. Una delle modalità per il riutilizzo delle foglie cadute dagli alberi è senza dubbio la pacciamatura, ossia un modo per proteggere il suolo del nostro giardino, oltre che mantenere la giusta umidità su di esso. Altro modo per riutilizzare le foglie cadute, è sicuramente il compostaggio. Le foglie in via di decomposizione possono servire per arricchire il nostro compost da utilizzare in giardino.

In conclusione

Anche se il periodo più freddo dell'anno è alle porte, durante il mese di novembre si possono effettuare importanti attività per fare in modo che il nostro orto possa regalarci ottimi prodotti durante i mesi a seguire, in vista poi della primavera. È importante ricordarsi di mettere a riparo dalle base temperature le piante del nostro giardino durante i mesi che vanno da novembre a febbraio.