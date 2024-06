Come difendersi dalle ondate di calore? Consigli per proteggersi dal caldo

La prima intensa ondata di calore registrata negli ultimi giorni in Italia sta per raggiungere il suo apice con temperature che sfioreranno i 40°. Dopo aver diramato le prime allerte caldo dell'estate, il Ministero della Salute ha condiviso una serie di pratici consigli da seguire per proteggersi dal caldo e dalle ondate di calore delle prossime settimane.

Meteo, caldo ed afa: come difendersi?

L'estate è arrivata e il caldo comincia a farsi sentire da Nord a Sud con ondate di calore e temperature massime che sfiorano e superano i 40° in diverse regioni. Durante le ondate di grande caldo il consiglio è quello di evitare di uscire di casa nelle ore di picco, ma è anche raccomandato idratarsi bevendo tanta acqua e sali minerali.

In questi giorni il Ministero della Salute ha emesso già le prime allerte caldo di livello 1,2 e 3 in diverse città italiane dove si sono registrate temperature bollenti. Le ondata di calore ci faranno compagnia per buona parte dell'estate e per questo motivo il Ministero della Salute ha deciso di pubblicare una serie di consigli utili da seguire per difendersi e proteggersi dal caldo afoso.

Il decalogo del Ministero della Salute su come proteggersi dal caldo e dalle ondate di calore è composto da 10 semplici e pratici consigli; una serie di regole che hanno l'obiettivo di "limitare l’esposizione alle alte temperature, facilitare il raffreddamento del corpo, evitare la disidratazione e ridurre i rischi nelle persone più fragili (persone molto anziane, persone con problemi di salute, che assumono farmaci, neonati e bambini molto piccoli)" come si legge sul sito.

Ecco i 10 consigli stilati dal Ministero della Salute per affrontare le ondate di calore: