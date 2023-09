Come conservare i funghi porcini anche oltre stagione? Ecco idee e ricette

Con l'arrivo dell'autunno parte anche la stagione dei funghi porcini, una specie molto apprezzata di miceti, un regno di organismi eucarioti, unicellulari e pluricellulari con più di 3 milioni di specie. Scopriamo come conservarli a lungo dopo l'acquisto o dopo averli raccolti.

Idee su come conservare i funghi porcini

I funghi porcini sono tra le specie più gustose dei miceti, regno di organismi eucarioti, unicellulari e pluricellulari composto da 700 000 specie conosciute, anche se, dati alla mano, la diversità di questi organismi è stata stimata in più di 3 milioni di esemplari. Tra tutti i funghi porcini sono i più ricercati ed acquistati per il loro sapore, prelibatezza ed utilizzo in tantissime ricette. Il porcino è un fungo edule appartenente alla famiglia Boletacea e e rappresenta la specie più conosciuta della sezione Edules. Ma come si possono conservare questi esemplari di miceti una volta acquistati o raccolti? Sono tantissimi gli amanti ed appassionati di questa specie di fungo che vorrebbero gustarli anche fuori stagione. Per questo ecco una serie di idee e ricette su come conservare a lungo questi funghi che, pur non appartenendo al regno vegetale, sono assimilabili alla verdure visto che sono composti dal 90% di acqua.

Uno dei modi per conservare a lungo i funghi porcini è l'essiccazione, indispensabile per mantenere a lungo il sapore. Non solo, è possibile anche creare dei barattoli di funghi sott'olio o sott'aceto da utilizzare poi per condire piatti o bruschette. L'essiccazione è sicuramente uno dei rimedi più utilizzati per conservare a lungo i funghi porcini. Questa pratica consente di mantenere inalterate le qualità e le proprietà del fungo e può essere fatta tramite un semplice essiccatore o un essiccatore per funghi in caso di raccolto abbondante.

Funghi sott'olio e/o congelati: come preservare il sapore

Un'altra idee per conservare a lungo i funghi porcini è la preparazione di barattoli sott'olio che consente di averli sempre a disposizione per poi riutilizzarli a seconda della ricetta. I funghi sott'olio, infatti, possono essere utilizzati per antipasti, insalate, ma anche sulla pizza. Tra i rimedi anche la conserva sott'aceto utilizzando aceto di vino rosso e aromi come foglie di alloro o chiodi di garofano.

Non solo, i funghi porcini possono essere conservati a lungo anche con il congelamento. Una volta ripuliti, i funghi crudi possono essere riposti in comode buste e riposti nel congelatore. E' possibile congelare i funghi anche da cotti, ma dopo una serie di passaggi obbligati. La conservazione in congelatore dei funghi è tra le più diffuse visto che è la più rapida, ma consente anche di avere sempre a disposizione i funghi per qualsiasi tipo di ricetta.