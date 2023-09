Come combattere la spossatezza dovuta al cambio di stagione, ecco 9 alimenti energizzanti

Il cambio di stagione può causare stanchezza e affaticamento. Per combattere la spossatezza che assale nella fase di passaggio dall'estate all'autunno è possibile inserire nella propria dieta degli alimenti energizzanti. Noi ne abbiamo selezionati 9 che possono aiutarti a recuperare le forze in poco tempo.

Spossatezza stagionale, 9 alimenti per combatterla

Il passaggio dall'estate all'autunno è sicuramente una fase molto delicata per il nostro organismo. Il rientro in città dopo le vacanze, le giornate che iniziano a farsi più corte e cupe, rischiano di innescare un meccanismo che ci porta a sentirci stanchi e spossati.

Una sana alimentazione è di massima importanza per sentirsi in forma, e ritrovare la giusta energia. Alcuni alimenti hanno - più di altri - effetti energizzanti, e possono aiutare a combattere la spossatezza dovuta al cambio di stagione. Eccone 9 che non dovrebbero mai mancare sulla tavola in autunno:

pomodori

spinaci

barbabietole rosse

frutta secca

fragole

ananas

cioccolato fondente

Pomodori, alimento perfetto per fare un pieno di energia

Ricchi di licopene e altre sostanze attivanti, i pomodori sono energizzanti naturali che non dovrebbero mai mancare nei menu autunnali. Come tutti i cibi vegetali di colore rosso sono utili per tonificare ed energizzare il corpo, attivando la circolazione e aumentando il flusso di ossigeno nel sangue.

Spinaci

I cali di energia possono indicare una carenza di ferro. Gli spinaci, insieme ai legumi, sono tra le fonti vegetali principali di questo prezioso elemento. Essi contengono inoltre magnesio, potassio e vitamine del complesso B. Bassi livelli di ferro possono causare stanchezza mentale e fisica, oltre che difficoltà di concentrazione, insonnia e perdita dell’appetito. Per combattere queste patologie tipiche del passaggio alla stagione autunnale un buon piatto di spinaci sarà perfetto.

Barbabietole rosse

La barbabietola rossa è ricca di ferro e nutrienti, come folati e vitamina C, ed è utile in caso di spossatezza post vacanze. Al pari dei pomodori offre tutti i benefici dei vegetali di colore rosso e dona nuova energia e vigore al nostro corpo.

Frutta secca

La quantità di calorie contenute nella frutta secca aiuta il nostro organismo a combattere la spossatezza. Anacardi, arachidi, mandorle, noci e nocciole, se consumate con moderazione, sono ottimi energizzanti naturali, nonché fonte di minerali e vitamine. Per mantenere inalterate tutte le loro proprietà consigliamo di utilizzarli crudi, magari per uno spuntino di metà serata energizzante.

Ananas

L'ananas è un integratore naturale ricco di vitamine, minerali e fibre, ed è un energizzante naturale perfetto quando si vuole dare una carica energica al nostro corpo e prepararlo ad affrontare i ritmi frenetici imposti dalle giornate lavorative.

Cioccolato fondente

Per una carica di energia e buon umore del buon cioccolato fondente è l'ideale. Molto spesso demonizzato, in realtà, il cioccolato è un prezioso alleato per affrontare e superare questo "periodo di transizione" nel migliore dei modi. Ovviamente è importante non eccedere nel consumo e scegliere prodotti senza zucchero che presentino una quantità di cacao pari almeno al 70%.

Ginseng

Il ginseng ha diverse proprietà nutritive ed è particolarmente indicato in caso di affaticamento ed eccesso di stress. Al ginseng si attribuiscono anche effetti antiossidanti, antinfiammatori e antipiretici, oltre che proprietà benefiche per il miglioramento della memoria. La radice fresca può essere unita a gustose insalate, da consumare a pranzo, oppure si può scegliere di gustare una buona tisana al mattino. In generale è sconsigliata l'assunzione del ginseng alla sera perché può favorire l'insonnia.