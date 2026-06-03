Coltivare erbe aromatiche: le consociazioni da evitare

I vasi aromatici in giardino o sul balcone possono abbellire gli spazi e offrire al tempo stesso anche preziosi ingredienti per piatti saporiti e profumati. Ma nel predisporre le erbe aromatiche è bene considerare che non tutte tollerano la vicinanza con altre specie.

Quali piante aromatiche possono stare vicine

Che si tratti di un piccolo angolo dell'orto o di un vaso collocato sul balcone, è importante scegliere sempre piante aromatiche che condividano le stesse esigenze di spazio, esposizione e acqua.

Via libera a prezzemolo e basilico, che amano irrigazioni abbondanti ed esposizione alla luce solare diretta, così come timo e salvia, che condividono l'amore per i terreni ben drenati e l'esposizione solare. Anche rosmarino e dragoncello presentano esigenze molto simili, e questo li rende ottimi alleati in un vaso.

Chi vuole abbinare qualcosa all'origano potrà trovare nella maggiorana una compagna di vaso perfetta: entrambe sono piante aromatiche resistenti che condividono le stesse condizioni di crescita.

Un ultimo abbinamento ideale vede il finocchio e il coriandolo: amano entrambi le posizioni parzialmente ombreggiate e terreni umidi.

Abbinamenti da evitare nelle erbe aromatiche

Se da un lato vi sono abbinamenti perfetti per le piante aromatiche, dall'altro ce ne sono alcuni che dovremmo sempre evitare per scongiurare il rischio di risultati disastrosi.

Coloro che amano avere sempre a disposizione delle foglioline di menta, ingrediente perfetto per tanti cocktail estivi, dovrà assicurarsi di piantarla lontano da altre erbe aromatiche. La pianta di menta infatti, è estremamente invasiva e potrebbe soffocare le altre varietà, senza contare che i rizomi sotterranei crescono velocemente e rischierebbero di togliere spazi alle altre radici. La coltivazione della menta è consigliata in vasi separati o, in alternativa, in aree separate dalle altre erbe aromatiche.

Un'altra consociazione poco indicata è quella tra la salvia e il rosmarino. Anche in questo caso siamo di fronte a due specie aromatiche che richiedono molto spazio e nutrienti, e che rischierebbero di sottrarsi a vicende questi due elementi se coltivate troppo vicine. Per quanto riguarda la salvia poi, meglio evitare di collocarla nello stesso vaso con il prezzemolo: si tratta di due varietà che hanno esigenze idriche diverse.

Basilico e timo sono due piante aromatiche che troviamo spesso protagoniste nei menu estivi, ma anche in questo caso sarebbe meglio prevedere una coltivazione distanziata. Il basilico preferisce terreni umidi, mentre il timo potrebbe soffrire con irrigazioni troppo frequenti.