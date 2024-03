Clima: Milano sta vivendo l'inverno più caldo degli ultimi 127 anni - I dati e le rilevazioni

Un inverno così caldo per la città di Milano non si registrava da ben 127 anni. Il 23 dicembre la temperatura in città è stata di ben 19.1 °C

8 Marzo 2024 - ore 17:36 Redatto da Redazione Meteo.it