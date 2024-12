⁠Classifica sulla qualità della vita in Italia: vince Bergamo. Ecco le posizioni delle varie città

Il Sole 24 Ore ha condiviso la speciale classifica della 35esima edizione delle città italiane dove si vive meglio. La classifica "Qualità della Vita" ha premiato Bergamo come la città italiana in cui si vive meglio seguita da Trento e Bolzano. Ecco la classifica completa di tutte le città al top.

Bergamo è la città dove si vive meglio in Italia: la classifica qualità della vita 2024

La 35esima edizione di "Qualità della vita" dedicata alle città dove si vive meglio ha visto trionfare Bergamo. Si tratta della prima volta per la città che nel 2023 aveva iniziato la sua scalata nella speciale classifica e che quest'anno è riuscita a superare anche le premiatissime Trento e Bolzano classificatesi rispettivamente al secondo e terzo posto.

Ed è un primo posto molto significativo per la città italiana simbolo dei durissimi colpi inferti dall'epidemia di Covid (con un altro prestigioso riconoscimento per Bergamo che nel 2024 ha ricevuto anche il premio dell’Indice di Sportività).

Perdono diverse posizioni le capitali italiane: Milano crolla di quattro posti e si classifica al 12esimo posto, ma resta la città numero uno per quanto concerne affari e lavoro. Ancora peggio per Roma che scivola al 59esimo posto perdendo 24 posizioni, mentre Firenze perde 30 posti e si piazza al 36esimo posto. Va ancora peggio a Napoli che si classifica al penultimo posto, mentre ultimo posto per Reggio Calabria che si prende la maglia nera della città italiana dove si vive peggio. In crescita Bari che guadagna 4 posizioni classificandosi al 65imo posto.

Se è la prima volta, ti travolge la sua bellezza

Se ci nasci, è per sempre 🖤💙#Bergamo

Buonanotte 💫 pic.twitter.com/EWSmTqOws4 — Bergamo 🖤¹D⁹E⁰A⁷💙 Ivan (@PrimaiTulipani) November 10, 2024

Da segnalare dei "premi speciali": Biella premiata in Ricchezza e consumi, Milano in Affari e Lavoro, Brescia è la regina di Ambiente e servizi, mentre Bolzano è la numero uno di Demografia, salute e società. E ancora: Trieste è la migliore per Cultura e tempo libero, Ascoli Piceno e al primo posto in campo di Giustizia e sicurezza, mentre Firenze vince la quarta edizione della Qualità della vita delle donne.

Come si calcola il "premio" qualità della vita?

L'indagine de Il Sole 24 Ore sulla Qualità della vita nelle città italiane viene studiata considerando una serie di indicatori. Si tratta di ben 90 indicatori suddivisi in varie categorie tra cui: ricchezza e consumi; affari e lavoro; ambiente e servizi; demografia, società e salute; giustizia e sicurezza; cultura e tempo libero. La top ten delinea come le grandi città italiane sono sempre più in sofferenza, visto che tra le prime dieci ritroviamo solo Bologna classificatasi al nono posto, ma in calo di sei posti rispetto al 2023.

A trionfare sono le medie province con Monza e Brianza al 4° posto, Cremona al 5°, Udine cede la corona di città dove si vive meglio nell'edizione 2023 scivolano al sesto posto. A chiudere la top ten: Verona, Vincenza, Bologna e Ascoli Piceno.