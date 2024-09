Quali sono le città più inquinate d’Italia nel 2024? Ecco la classifica

Una veduta del centro di Cremona, che risulta la città più inquinata d'Italia.

L'Italia è poco green. La conferma è arrivata dalla classifica condivisa dell’European Environment Agency (EEA) con le città italiane più inquinate del 2024. Scopriamo quali sono.

Inquinamento in Italia: poco green e tanto smog

L'Italia è tra i paesi europei più inquinati. L'European Environment Agency (EEA) ha pubblicato la classifica dei paesi più inquinati e il nostro paese svetta in Europa tra i peggiori in assoluto per la qualità dell’aria.

Dati preoccupanti a livello ambientale anche nel 2024 con l'inquinamento atmosferico che rappresenta ancora oggi un problema importante da affrontare e cercare di risolvere considerando anche gli impatti diretti sulla salute pubblica e sull’ambiente. I dati sul PM2.5, indicatore chiave della qualità dell’aria, sono davvero allarmanti visto che tantissime città italiane non rispettano i valori indicati dall’Oms come media annuale di:

15 μg/mc (microgrammi per metro cubo) per il PM10 (livello di concentrazione del particolato atmosferico);

(microgrammi per metro cubo) per il (livello di concentrazione del particolato atmosferico); 5 μg/mc per il PM2.5 (polveri sottili);

per il (polveri sottili); 10 μg/mc per l’N02 (biossido di azoto).

Le città più inquinate d’Italia 2024, la classifica completa

L'Italia svetta nella classifica dei paesi più inquinati nel 2024 con tantissime città italiane che presentano livelli elevatissimi di inquinamento. Francia e Germania fanno di meglio con importanti progressi nella riduzione dell’inquinamento atmosferico.

Ma quali sono le città italiane più inquinate del 2024? Stando ai dati del 2024 è la città di Cremona la più inquinata con un livello di PM2.5 di 23,3 µg/m³. In seconda posizione c'è la città di Vicenza con 23,0 µg/m³ seguita da Padova con il 22,7 µg/m³. A completare la "top five" troviamo: Venezia con 22,6 µg/m³ e Piacenza con 22,2 µg/m³.

Ecco la classifica completa con le 20 città più inquinate d’Italia nel 2024: