Città più belle del mondo da visitare, nella top 25 tre sono in Italia: la classifica

L’Italia, con i suoi affascinanti borghi e la varietà dei suoi paesaggi, continua a conquistare viaggiatori da ogni parte del mondo. A renderla così apprezzata è l’incredibile combinazione di bellezze naturali, tradizione gastronomica, ospitalità e ricchezza culturale. Nonostante questo, solo tre città italiane sono riuscite a entrare nella classifica "World's Best Awards 2025" stilata dalla rivista Travel + Leisure, che ha selezionato le 25 città più affascinanti a livello globale grazie al voto di quasi 180.000 lettori.

Le città più belle del mondo da visitare

Le città sono state giudicate in base a sei criteri fondamentali: attrazioni, patrimonio culturale, cucina, accoglienza, possibilità di fare acquisti e convenienza economica. Nonostante la top 10 sia dominata da destinazioni in America Latina e Asia, l’Italia si distingue nel gruppo delle migliori 25, superando altri Paesi europei con ben tre città presenti in classifica. È infatti l’unica nazione del continente ad avere così tante rappresentanti tra le prime posizioni della World’s Best Awards 2025 di Travel + Leisure.

Firenze si piazza all’undicesimo posto. Il capoluogo toscano continua a conquistare il cuore dei turisti grazie alla sua atmosfera raccolta, alle opere d’arte universalmente conosciute e alle sue splendide piazze bagnate dal sole. Dalla celebre cupola del Duomo alle meraviglie conservate agli Uffizi, tutto è facilmente raggiungibile a piedi. L’esperienza è resa ancora più autentica da alcuni suoi ristoranti tradizionali, che regalano un sapore d’altri tempi.

Al diciottesimo posto troviamo Roma. La capitale affascina per la sua storia millenaria e per il perfetto equilibrio tra rovine antiche e vita moderna. La “Città Eterna” ha ottenuto punteggi elevati grazie al suo fascino storico unico e all’atmosfera vibrante che si respira tra le sue strade.

Chiude la classifica italiana Siena, in ventitreesima posizione. Inserita tra i Patrimoni dell’Umanità Unesco dal 1995, colpisce per l’architettura medievale in mattoni, le alte torri e Piazza del Campo. I suoi locali vivaci e il fascino del centro storico riportano i visitatori indietro nel tempo, offrendo un’esperienza autentica e suggestiva.

Tutte e tre le città sono state particolarmente apprezzate per la loro eleganza senza tempo, la qualità della cucina e la ricchezza culturale: dalle imponenti chiese alle osterie storiche, fino alle animate vie cittadine. Un riconoscimento che rispecchia anche i numeri del turismo: nel 2024, l’Italia si è classificata come il quarto Paese più visitato al mondo, accogliendo oltre 71 milioni di turisti internazionali.

Spagna e Turchia tra le città più belle da visitare, assente la Francia

Subito dopo Firenze, in classifica compaiono due gioielli dell’Andalusia: Siviglia al dodicesimo posto e Granada al tredicesimo. Entrambe sono state premiate per il loro straordinario valore storico e per i centri cittadini carichi di atmosfera e fascino. Al quattordicesimo posto si colloca Istanbul, la metropoli che unisce Europa e Asia, celebrata per la sua posizione unica e il mix culturale che la contraddistingue.

Siviglia incarna perfettamente l’anima del sud della Spagna, con il flamenco che riecheggia nei vicoli lastricati, un’intensa vita notturna e un patrimonio architettonico di grande rilevanza.

Colpisce invece l’assenza di una nazione importante: la Francia, che nonostante sia il Paese più visitato al mondo con oltre 100 milioni di arrivi annuali, non vede nessuna delle sue città figurare nella top 25.