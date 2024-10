Città europee da non visitare secondo Reddit: nella classifica, che fa discutere, anche 3 italiane

Alzi la mano chi non ama viaggiare! Tra le mete più visitate ci sono le capitali europee dove è possibile trascorrere qualche giorno alla scoperta di nuove culture, usanze e cibi. In questo scenario e con l'overtourism che la fa da padrone, gli utenti di Reddit hanno stilato una speciale classifica con le città europee da non visitare. Si tratta di città definite "trappole per turisti", ma anche giudicate anche troppo noiose e mediocri. Con risultati quanto meno particolari.

Reddit, le città europee da non visitare perché noiose e mediocri: c'è anche Milano

Gli utenti di Reddit, un sito Internet di social news, intrattenimento e forum dove gli utenti registrati possono pubblicare contenuti sotto forma di post testuali o di collegamenti ipertestuali, hanno pubblicato e condiviso una speciale classifica con le città d'Europa che non vale la pena visitare. E la classifica, un po' strana, boccia anche tre perle italiane.



La città europea da non visitare secondo gli utenti di Reddit è Bratislava, la capitale della Slovacchia. Tra le tante critiche: l'assenza di attrazioni interessanti, ma anche l'atmosfera della città che non lascerebbeil segno. Al secondo posto troviamo Oslo, la capitale della Norvegia. Complice anche il clima, la città è stata bocciata sia per l'atmosfera che sarebbe poco accogliente, ma anche per la presenza di monumenti e strutture architettonica non degne di nota.

Al terzo posto tra le città da non visitare secondo Reddit c'è Milano. La capitale della moda italiana nel mondo è stata bocciata dagli utenti perché "noiosa" e "pericolosa". Nonostante la sua fama a livello internazionale, Milano non convince gli utenti di Reddit che sottolineano l'assenza di attrazioni turistiche di rilievo.

Classifica Reddit delle città da non visitare in Europa: ci sono pure Venezia e Firenze

L'Italia è presente nella classifica di Reddit delle città europee da non visitare anche in quarta posizione con Venezia. La Serenissima adagiata su più di 100 piccole isole all'interno di una laguna nel mare Adriatico, nonostante la sua fama in tutto il mondo, è stata giudicata addirittura "una trappola per turisti". Complici i prezzi sempre più alti e l'overtourism che l'avrebbe trasformata in una delle città più affolate al mondo, Venezia perde punti Stessa sorte anche per Firenze, la culla del Rinascimento italiano, inclusa nella posizione numero 5 della lista. I motivi? Sovraffollamento e prezzi elevati che rendono davvero difficile far godere delle meraviglie storiche ed architettoniche della città.

Al sesto posto troviamo Berlino definita "l’ombra di se stessa". La città avrebbe perso il suo fascino e la sua anima diventata oramai sede di uffici e palazzi delle multinazionali. Sorprende anche il settimo posto di Barcellona, città spagnola tra le più amate al mondo. Gli utenti di Reddit la bocciano per l’eccessiva presenza di truffatori e per l’overtourism che l'ha snaturata. La classifica prosegue con Atene al settimo posto bocciata per una serie di fattori: pulizia, temperature e sovraffollamento. Chiude la classifica Bruxelles bocciata dagli utenti di Reddit per mancanza di attrazioni turistiche e per un'accoglienza non eccellente.