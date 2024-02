Cina, lupi scavano un tunnel nella neve: le immagini riprese dal drone

È diventato virale su internet un video che arriva dalla Cina girato con un drone, che mostra un branco di lupi in fila indiana, intenti a scavare un tunnel nella neve alta per attraversare un'immensa distesa. Le immagini girate e postate in rete, mostrano le dure condizioni di vita di alcune specie animali selvatiche e la faticosa sopravvivenza durante il periodo invernale. Questa marcia attraverso i tunnel di neve rappresenta un comportamento naturale che consente al branco di lupi di conservare energia e affrontare le particolari sfide imposte dalla natura.

Cina, branco di lupi scavano un tunnel nella neve

Il video è stato girato grazie all'ausilio di un drone nella Regione Autonoma Uigura dello Xinjiang, nel nord-est della Cina. Nelle immagini diventate successivamente virali in rete, si nota come i lupi, mentre scavano il tunnel per attraversare la distesa di neve, si accorgono della presenza alle loro spalle del drone e continuano a voltarsi di volta in volta nella direzione dell'oggetto volante a loro sconosciuto, in modo da avere comunque la situazione sotto il loro controllo.

L'abilita dei lupi per sopravvivere alle avversità dell'inverno

Si nota l'abilità del branco di lupi nel farsi largo scavando un tunnel attraverso la neve con molta destrezza. Un esempio di straordinaria forza di volontà da parte di questi animali e di come si adattino alle condizioni avverse che trovano sul loro cammino per sopravvivere.

Nel video, si nota inoltre che i lupi a un certo punto accelerano il passo, forse perché disturbati dalla presenza del drone e dal rumore che solitamente questi oggetti voltanti producono.