Che tempo farà a Ferragosto? Le ultime tendenze meteo

Che tempo farà a Ferragosto? E' questa la domanda che serpeggia tra ombrellone e ombrellone, ma anche tra chi deve andare a fare un pic-nic in montagna o vuole organizzare un viaggio. Ecco le ultime tendenze meteo per i prossimi giorni che ci svelano come dovremo prepararci ad affrontare il giorno di festa e se potremo o meno goderci una giornata di sole e di caldo.

Tendenze meteo Ferragosto 2022: come trascorreremo il giorno di festa?

Tralasciando i motivi per cui si festeggia il Ferragosto, di cui abbiamo già ampiamente discusso, possiamo ora concentrarci sulle tendenze meteo dei prossimi giorni. Sole o pioggia? In fin dei conti è questo quello che tutti vogliono sapere prima di organizzare i vari spostamenti.

Le tendenze meteo ci svelano che la giornata di venerdì 12 agosto vi sarà ancora un po' di instabilità potrà ancora insistere all'estremo Sud. Il cielo sarà pertanto un po' nuvoloso e potrà verificarsi qualche rovescio o temporale tra basso Tirreni e Sicilia. Piovaschi potranno però essere possibili anche sul Lazio e nel Gargano.

Nel frattempo una nuova perturbazione avanzerà dai Balcani, puntando verso il Nord Italia. I primi effetti, infatti, si faranno sentire soprattutto sul Nord-Est con piogge tra alto Veneto e Friuli.

Sabato 13 la perturbazione scivolerà lungo la Penisola. Nelle prime ore del giorno il tempo sarà instabile, ma successivamente vi sarà il rischio di rovesci o temporali sul nord-est della Sardegna, sulle regioni tirreniche e sulle vicine zone appenniniche.

Domenica 14 agosto, invece, il rinforzo di un promontorio di alta pressione potrebbe favorire il ritorno a un tempo stabile e soleggiato un po’ dappertutto. Le temperature saranno pertanto in aumento soprattutto al Centro-Nord dove si raggiungeranno picchi intorno ai 35 gradi.



Che tempo farà infine lunedì? Le ultime proiezioni preannunciano la presenza di una certa stabilità al Centro-Sud e sull’alto Adriatico, dove, grazie alla presenza del sole, aumenteranno anche le temperature. Al Nord, invece, la situazione pare ancora essere in divenire. Si preannuncia un nuovo peggioramento al Nord-Ovest e sulle Alpi centro-occidentali.

Sole o pioggia, grande caldo e temperature nella norma: le tendenze

Come preannunciato dalle ultime tendenze meteo pare proprio che nei giorni precedenti a quello di Ferragosto assisteremo ad un tempo un po' con la presenza, su gran parte dell'Italia, del sole, ma con la possibilità di piovaschi sparsi. L'alternanza sole e pioggia permetterà comunque a tutti di organizzare qualche giorno di relax e vacanza lontano da tutto e tutti e di raggiungere in ogni modo le mete prescelte. Gli spostamenti potranno avvenire in totale tranquillità e non più accompagnato dal grande caldo delle scorse settimane, ma da temperature con valori più vicini alla media stagionale del mese di agosto.