Che fine hanno fatto i due orsi marsicani di Amarena? Le ultime news

Che fine hanno fatto i due orsi marsicani di Amarena? Sono in molti a porsi questo quesito. Ebbene i due maschi sono usciti dal letargo invernale, sono in buona salute e stanno ancora insieme. Insomma ci sono buone notizie. Ecco cosa abbiamo scoperto su di loro.

Che fine hanno fatto i cuccioli dell'orsa Amarena? Sappiamo che sono usciti dal letargo invernale. I due maschi sono entrambi in buona salute e stanno ancora insieme. A sottolinearlo è stato il Parco Nazionale d'Abruzzo che dopo l'ibernazione ha sottolineato però che tra circa un mese i due giovani esemplari potrebbero separarsi.

Come tutti sanno l'orsa Amarena, divenuta simbolo del Parco nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise, è stata uccisa con una fucilata lo scorso 31 agosto. I suoi figli però pare abbiano continuato in tutta tranquillità la loro vita. Dal 10 gennaio scorso, ahimè, non si avevano loro segnali e qualcuno si era preoccupato senza pensare che invece era più che naturale che fossero spariti dai radar per andare in letargo. Ora che sono ritornati alla luce e che hanno dimostrato di essere in perfetta forma, le preoccupazioni sono scomparse.

Il futuro dei due figli di Amarena

Cosa succederà ai due orsi tra circa un mese? Secondo quanto spiegato dagli esperti del Parco: "Come avviene per gli altri giovani orsi che vengono smammati a primavera dalle loro mamme, potranno, o restare insieme il tempo giusto per darsi ancora sostegno e rimandare a quanto sono ancora più grandi la separazione, oppure venir separati. Da qui a poco tempo, dunque, non sarà affatto facile individuarli, non saranno diversi da tutti gli altri orsi della stessa età che si sono separati dalle loro madri. Sarà possibile essere sicuri della loro identità unicamente attraverso la genetica".

Non c'è da preoccuparsi. Entrambi seguiranno la loro natura. I due orsi oltretutto sanno comunque orientarsi da soli, non hanno bisogno del cibo e nemmeno dall’uomo. Di sicuro sapranno cavarsela in qualsiasi situazione.

