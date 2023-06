Piccolo cerbiatto intrappolato nella recinzione, l’agente lo salva. VIDEO

È successo negli Stati Uniti, in Minnesota, dove l’agente ha notato il piccolo bloccato in una griglia e si è subito attivata per salvarlo: ecco l’incredibile sequenza

29 Giugno 2023 - ore 19:32 Redatto da Redazione Meteo.it 29 Giugno 2023 - ore 19:32 Redatto da Redazione Meteo.it