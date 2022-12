Caro riscaldamento: ecco gli errori da non commettere con i termosifoni

Il rincaro delle bollette di luce e gas e di conseguenza il caro riscaldamento ha creato a tutti diversi problemi. In molti si chiedono, giorno dopo giorno, come affrontare al meglio la stagione più fredda tenendo al caldo la propria casa, senza però veder le bollette salire fino alle stelle. Quali sono gli errori da non commettere con i termosifoni? Ecco alcune buone pratiche da non sottovalutare se si vuole risparmiare qualche soldino.

Caro riscaldamento: gli errori più comuni

Contro il caro riscaldamento occorre implementare al massimo il rapporto tra efficienza e costi. In primis cioè bisogna avere gli ambienti in cui si trascorrere il maggior numero di ore durante il giorno con una temperatura gradevole, ma occorre anche tener d'occhio la bolletta ed evitare che i costi salgano troppo e superino ogni ragionevole soglia. Come fare? Con i termosifoni ci sono alcuni errori da non commettere. Quali?

Non occuparsi della manutenzione dei termosifoni o dell'intero impianto

Non effettuare lo sfiato

Lasciarli tutti aperti al massimo della potenza

Ostacolare il calore con tende o mobili ed impedirne così la fuoriuscita

Come implementare a proprio favore il rapporto tra efficienza e costi?

Per far sì che i termosifoni possano lavorare al meglio e che la casa sia dunque calda come si deve senza, però, spendere una esagerazione, occorre evitare, come dicevamo, gli errori sopra riportati. In che modo? In primis è bene ricordare sempre che ogni impianto, anche quello del riscaldamento, necessita di una corretta manutenzione per essere mantenuto sempre efficiente. Se vi è un malfunzionamento, ad esempio, è molto semplice consumare più del dovuto, pagare bollette astronomiche, e non ottenere da tutto questo dispendio di soldi ed energia alcun beneficio.

A questo errore legato alla mancata manutenzione è correlato il secondo sbaglio che possiamo commettere, ovvero quello di non sfiatare i caloriferi. Forse non tutti sanno che è molto facile che all’interno dell’impianto si formi dell’aria. Quest'ultima deve essere espulsa per non rischiare di abbassare l’efficienza. Come si fa ad accorgersene? Basta controllare i vari termosifoni toccando con la mano ogni lato per sentire se sono caldi allo stesso modo sia sopra che sotto ma anche a destra e a sinistra. Se in una zona sono più caldi che nell'altra vuol dire che nell'impianto vi è un po' d'aria da togliere. Effettuare lo sfiato è semplicissimo. Occorre solo un po' di attenzione e cautela. Dopo aver posizionato una bacinella sotto la valvola laterale, la si svitata leggermente fino a quando non inizierà ad uscire un po’ di acqua. Quando dal termosifone inizia a uscire acqua si può chiudere la valvola ed il gioco è fatto.

Gli altri errori da evitare: ecco come fare

Come è facile immaginare è bene anche evitare di accendere tutti i caloriferi al massimo, soprattutto in quelle stanze poco utilizzate. Gli esperti consigliano di regolare la temperatura in ogni singola stanza a seconda delle esigenze e dell'utilizzo ed evitare così grossi sprechi. Può essere utile, se si ha una casa molto grande, chiudere i termosifoni nelle stanze che non si utilizzano ed evitare così di sprecare soldi ed energia per scaldare stanze vuote.

Ultimo errore? Quello di ostacolare la diffusione del calore emesso dai termosifoni. E' bene quindi togliere subito mobili, tende o altri oggetti che sono posizionati davanti ai termosifoni e trovare loro una collocazione differente. I mobili, per esempio, meglio se messi a debita distanza. Le tende, invece, possono rimanere aperte, almeno finché il riscaldamento è in funzione. Altra alternativa? Se proprio vogliamo tenere le tende tirate possiamo optare per tende più corte, che non arrivino fino a terra o almeno fino all'altezza del calorifero. Possono essere utili le tende a soffietto che si possono regolare senza alcun problema.

Ultimo consiglio? Nonostante sia una pratica molto diffusa, sarebbe utile anche evitare di mettere panni o indumenti sopra il calorifero, perché quel termosifone non riuscirà ad asciugare loro e al contempo riscaldare anche la stanza.