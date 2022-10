Caro carburanti, gasolio alle stelle: perché costa di più e cosa dobbiamo aspettarci?

Si continua a parlare di caro carburanti oltre che di caro energia. Il motivo? Il prezzo del gasolio è alle stelle. Perché costa di più? Ecco le possibili spiegazioni e come ne è aumentato il prezzo nell'ultimo periodo oltre a quanto tutto ciò inciderà sulle tasche degli italiani.

Caro carburanti: la crescita del prezzo del gasolio oltre a quella di diesel, Gpl e metano

C'è uno scenario preoccupante, secondo gli esperti del settore, che riguarda il prezzo del gasolio. Il motivo? Esso pare essere in costante crescita. Oltre a questo, come se non bastasse, in vista vi è la scadenza dello sconto fiscale, uno sconto che cadrà il prossimo 31 ottobre.

Cosa è accaduto nell'ultimo periodo? Quale è stato l'andamento del prezzo del gasolio? In modalità servito pare che esso abbia superato, nei valori medi, i 2 euro al litro, in confronto al prezzo della benzina di 1,844 euro. Secondo i dati raccolti e diffusi da Quotidiano energia pare oltretutto che il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self sia tornato sopra 1,7 euro al litro contro l'1,691 che si spendevano in precedenza.

Il prezzo medio praticato del diesel self invece si attesta a 1,872 euro al litro contro 1,840 precedenti. Per il Gpl parliamo di una cifra che oscilla tra 0,788 e 0,806 euro al litro mentre per finire per il metano di un esborso compreso tra i 2,784 e 3,392 euro.

I motivi del rincaro del gasolio: cosa ha fatto salire il prezzo?

Cosa ha scatenato l'aumento del prezzo del gasolio? Le cause sono molteplici. Tra di esse troviamo:

la crisi energetica

la guerra in Ucraina

l'impatto sull'economia dei vari Paesi oltre che sugli impianti di raffinazione europea che oggigiorno sono maggiormente focalizzati sulla produzione di benzina e altri derivati del petrolio.

Occorre oltretutto sottolineare come la produzione del gasolio fosse stata lasciata alla Russia che ne riusciva a produrre ben il 60% di quello che necessita all'Europa, ma ora le esportazioni sono molto più difficoltose.

Ciliegina sulla torta? L'arrivo della stagione più fredda e il bisogno di gasolio per il riscaldamento e produzione di energia elettrica. Insomma con l'aumento della domanda e le difficoltà a reperirne visto tutte le problematiche elencate, è inevitabile che il prezzo aumenti.