Caro benzina e diesel, il prezzo sale ancora: oltre 2 euro al self service

Continua la corsa del prezzo della benzina, nonostante il taglio delle accise deciso dal governo. Il costo medio di un litro al self service è infatti tornato sopra a quota 2 euro: era da marzo, nelle settimane successive all’invasione russa dell’Ucraina, che non si toccavano certe vette. Allora però non erano ancora state tagliate le accise: come riporta il Corriere della Sera, se quella misura non fosse in vigore oggi un litro di benzina al self service costerebbe 2,3 euro.

Caro benzina e diesel: il prezzo

Il prezzo medio della benzina si posiziona a 2,009 euro al litro, dopo essere arrivato a 1,985. Il costo sale se si guarda al servito: in questo caso aumenta a 2,134 euro al litro, contro il 2,118 precedente. E non va molto meglio per quanto riguarda il diesel: il prezzo medio al self service è arrivato a 1,924 euro al litro, contro l’1,896 precedente.

Stop a vendita auto a benzina e diesel dal 2035

Mentre il costo dei carburanti al distributore continua a volare, il Parlamento europeo ha approvato il divieto di vendita per tutte le auto a benzina, diesel e gpl dal 2035. La norma, inserita in un pacchetto di misure volte a contenere le emissioni nocive e a contrastare il cambiamento climatico, dovrà ora essere approvata anche dalle altre istituzioni europee.