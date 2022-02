Carnevale di Viareggio 2022: quando inizia. Le date e gli orari

Tutto pronto per il ritorno del Carnevale di Viareggio 2022. Dopo due anni di stop forzato causa pandemia Covid-19, tornano le sfilate dei carri allegorici e delle costruzioni realizzate dagli artisti sul Lungomare. Ecco le date e gli orari dell'evento più colorato dell'anno!

Al via da domenica 20 febbraio 2022 la 149ima edizione del Carnevale di Viareggio. La spettacolare festa italiana quest'anno compie 149 anni e per l'occasione ha in serbo tantissime sorprese. A cominciare da sei straordinarie sfilate di carri allegorici con spettacolari costruzioni realizzate dagli artisti del Carnevale (sopra, foto di archivio).

L'appuntamento con il Carnevale di Viareggio 2022 è fissato per domenica 20 febbraio alle ore 14.30 con la cerimonia inaugurale seguita alle ore 15.00 con la prima sfilata in Passeggiata. Il gran finale è previsto per le ore 17.00 di sabato 12 marzo 2022 con la chiusura e il sesto corso mascherato.

Ecco nel dettaglio tutti gli appuntamenti:

domenica 20 febbraio: inaugurazione e prima sfilata in Passeggiata.

giovedì 24 febbraio: secondo corso mascherato notturno.

domenica 27 febbraio: terzo corso mascherato.

martedì 1 marzo: quarto corso mascherato trasmesso in diretta su Rai3 con gran finale pirotecnico.

sabato 5 marzo: quinto corso mascherato.

sabato 12 marzo: sesto ed ultimo evento mascherato in notturna.

Da segnalare tra gli eventi collaterali anche la possibile visita al Museo del Carnevale di Viareggio aperto dal mercoledì alla domenica in orario 15-19 e il sabato dalle 9-13 e 15-19.

Carnevale di Viareggio e Covid, come accedere all'evento

La 149esima edizione del Carnevale di Viareggio 2022 sarà all'insegna di alcune regole e restrizioni richieste per contrastare la diffusione di un possibile contagio di Covid-19. Per partecipare al Carnevale, infatti, i cittadini dovranno esibire il Green Pass rafforzato ricevuto da chi è guarito dalla malattia o si è sottoposto alla vaccinazione completa.

Non solo, durante le sfilate dei carri allegorici bisognerà indossare la mascherina Ffp2 evitando quella chirurgica. Per tutti i soggetti impossibilitati a vaccinarsi è richiesto all'ingresso una documentazione medica di esenzione. Nessun obbligo di mascherina per i bambini sotto i sei anni.