Faccia a faccia coi bisonti, le incredibili immagini della carica verso un’auto. VIDEO

Immaginate di trovarvi in auto a percorrere una strada immersa nella natura, quando all’improvviso un gruppo di bisonti appare di fronte a voi e inizia a caricare nella vostra direzione. È questa la spaventosa esperienza vissuta da due donne nel Parco Nazionale di Yellowstone, in Wyoming, che hanno filmato e pubblicato sui social le loro differenti reazioni: una di loro terrorizzata e tentata di invertire la marcia e scappare, l’altra fredda che invece suggeriva di non spostarsi e lasciar passare il gruppo di bisonti.

L’incontro con i bisonti

Le due donne, Marisah e Alina, stavano facendo un "road trip" verso il Montana, negli Stati Uniti. “Eravamo in vacanza, e facevamo qualche tappa nel corso della lunga strada verso il Montana. Appena siamo entrate a Yellowstone, ci siamo subito trovate immerse nella natura”, ha raccontato Marisah. “All’inizio, eravamo a nostro agio vedendo i bisonti da lontano. Poi hanno iniziato a correre sulla strada verso di noi”. E mentre Alina alla guida è andata nel panico, Marisah è riuscita a mantenere la calma e a consigliare all’amica di non muoversi. I bisonti, così, sono semplicemente passati a fianco all’auto e hanno proseguito per la loro strada. Con uno strano e in fondo bellissimo incontro nella natura.