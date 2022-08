L'acqua della piscina può tingere i capelli di verde, ecco perché e come evitarlo

Ondate di calore e picchi delle temperature possono invogliare a concedersi un piacevole bagno in piscina. Sapevate che l'acqua contenuta nella vasca può scolorire i capelli, in particolar modo quelli biondi o colorati, rendendoli verdastri? Scopriamo cosa causa questo curioso "effetto collaterale" e soprattutto come evitarlo.

"Metamorfosi" dei capelli a contatto con l'acqua della piscina

Fare il bagno in piscina può causare una sorta di "metamorfosi" ai nostri capelli, che potrebbero assumere una colorazione verdastra. Questo effetto - che interessa principalmente i capelli biondi o colorati - non è legato alla presenza di cloro bensì ai metalli contenuti nei prodotti antialghe che comunemente utilizziamo per mantenere chiara e limpida l'acqua nella vasca.

I principali responsabili di un indesiderato effetto verdastro sui capelli sono il rame, il ferro e il manganese, che si legano alle proteine del capello determinando il cambiamento. Non è quindi il cloro il principale responsabile della trasformazione, anche se indirettamente può favorirla.

Insieme al bromo infatti, il cloro secca le lunghezze e reagisce con il sebo e gli oli naturali presenti sulla chioma, creando cuticole aperte dalle quali il rame disciolto riesce a passare penetrando così nella struttura del capello e donandogli quel look verdastro poco attraente.

Dovremmo quindi rinunciare ai prodotti specifici per mantenere l'acqua chiara e pulita ed essere così obbligati a cambiarla con regolarità? Se questa soluzione avrebbe potuto apparire economicamente insostenibile negli anni scorsi, quest'estate appare ancor più improponibile. L'emergenza idrica che da molte settimane imperversa sul nostro Paese impone l'adozione di sistemi atti a mantenere l'acqua della piscina pulita e utilizzabile a lungo. Fortunatamente però vi sono alcune accortezze che tutti noi possiamo adottare per garantirci piacevoli e rinfrescanti bagni in piscina, senza per questo trovarci a fare i conti con una chioma verdastra.

Prevenire i capelli verdi in piscina

Per non trovarsi a dover correggere un look insolito causato dalla colorazione verdastra dei capelli è possibile adottare alcune precauzioni:

indossare una cuffia da bagno quando si fa il bagno in piscina

applicare sui capelli un balsamo senza risciacquo, che andrà a "sigillare" le cuticole rendendo così impossibile al rame e agli altri metalli di penetrare nella struttura del capello, prima di immergersi nella vasca

fare uno shampoo subito dopo essere usciti dalla piscina, asportando con un prodotto specifico per i propri capelli tutti i metalli disciolti nell'acqua prima che questi riescano a penetrare nel capello modificandone la colorazione

Capelli verdi dopo il bagno in piscina, che fare?

Non hai scoperto in tempo i suggerimenti che ti abbiamo appena dato e ti ritrovi con una colorazione verdastra dei capelli dopo il bagno in piscina? Ecco alcuni rimedi fai da te per riportare la tua chioma alla nuance naturale: