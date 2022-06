Come combattere la siccità: 10 regole facili per risparmiare acqua in casa

L'attuale emergenza idrica impone comportamenti consapevoli da parte di tutti. L'acqua è un bene prezioso e non è inesauribile e ognuno di noi può fare molto per limitarne lo spreco. Ecco alcune semplici regole per risparmiare acqua in casa che permetteranno di abbassare la bolletta e dare una mano al Pianeta

Acqua, un bene così prezioso da essere definito oro blu: alcune regole da seguire

Il liquido che ogni giorno sgorga dai nostri rubinetti è un bene prezioso, e quando manca ci rendiamo conto di quanto sia importante e indispensabile. L'attuale crisi idrica e l'ipotesi di razionamento anche diurno dell'acqua ci stanno portando a rivedere le nostre abitudini, alla ricerca di comportamenti più virtuosi che aiutino a salvaguardare questa preziosa risorsa.

Anche piccoli gesti in ambiente domestico possono fare la differenza ed è per questo che in un momento così critico di emergenza idrica, Legambiente ha messo a punto un vademecum in 10 punti per risparmiare acqua in casa.

Legambiente, le 10 regole d'oro per evitare sprechi d'acqua

Ecco le 10 regole d'oro che Legambiente ha messo a punto e che ognuno di noi dovrebbe seguire non solo in questo momento ma sempre:

utilizzare lavatrici e lavastoviglie sempre solo a pieno carico

e sempre solo a pieno carico lavare frutta, verdura e piatti in una bacinella e non sotto l'acqua corrente, si risparmiano così circa 6.000 litri di acqua potabile ogni anno

e non sotto l'acqua corrente, si risparmiano così circa 6.000 litri di acqua potabile ogni anno lavare le stoviglie con acqua di cottura della pasta , scelta che consente di risparmiare anche detersivo perché l'acqua di cottura è ricca di sgrassante naturale

, scelta che consente di risparmiare anche detersivo perché l'acqua di cottura è ricca di sgrassante naturale installare nei rubinetti i dispositivi frangigetto e i limitatori di flusso , il risparmio idrico annuo per una famiglia di 3 persone diminuisce di circa 6.000 litri ogni anno

e i , il risparmio idrico annuo per una famiglia di 3 persone diminuisce di circa 6.000 litri ogni anno chiudere i rubinetti mentre ci si rade o si lavano i denti fa risparmiare circa 2.500 litri di acqua per persona all’anno

mentre ci si rade o si lavano i denti fa risparmiare circa 2.500 litri di acqua per persona all’anno installare e utilizzare al meglio lo sciacquone intelligente con lo scarico a doppio flusso , per un risparmio di circa 100 litri d'acqua al giorno

lo , per un risparmio di circa 100 litri d'acqua al giorno scegliere la doccia invece della vasca da bagno per risparmiare 1.200 litri di acqua potabile all’anno

invece della vasca da bagno per risparmiare 1.200 litri di acqua potabile all’anno riparare tutte le perdite (rubinetti, cassette wc, ecc) anche quelle apparentemente insignificanti consente di risparmiare tra 21.000 e 52.ooo litri di liquido ogni anno

(rubinetti, cassette wc, ecc) anche quelle apparentemente insignificanti consente di risparmiare tra 21.000 e 52.ooo litri di liquido ogni anno controllare periodicamente il contatore , per scoprire eventuali perdite accidentali il monitoraggio costante dei consumi è il modo migliore

, per scoprire eventuali perdite accidentali il monitoraggio costante dei consumi è il modo migliore mangiare in maniera consapevole e responsabile. la produzione di alimenti necessita di grandi quantità di acqua, che va ad aggiungersi a quella utilizzata direttamente.

L'acqua è essenziale per la nostra vita e per l'economia del Paese, e in un momento di criticità come quello che stiamo attraversando, rappresentato da immagini scioccanti come quelle del Po in secca, queste azioni possono fare la differenza.