Il Po in secca: le immagini impressionanti del fiume senz’acqua | FOTO

La siccità, causata dalle scarse precipitazioni dei mesi scorsi e dall’ondata di calore che ha colpito l’Italia, sta mettendo a dura prova le fonti idriche in Italia. A essere in grave difficoltà è il Po: il fiume sta registrando la secca più grave degli ultimi 70 anni, arrivando a essere quasi 4 metri sotto al livello idrometrico della stagione in alcuni punti. Nelle immagini Ansa, scattate nel Mantovano, si vede il Po ormai trasformato in una spiaggia.

La crisi idrica in Italia

La situazione è grave non solo sul Po, ma in tutto il nord Italia: l’agricoltura è a corto di acqua per l’irrigazione, e i danni hanno già toccato quota 2 miliardi di euro. La siccità è talmente grave che il ministro delle Politiche agricole, Stefano Patuanelli, ha definito “inevitabile” la dichiarazione di uno stato di crisi. E in Piemonte alcuni comuni vanno già verso il razionamento dell’acqua anche per le abitazioni civili.