Cambio ora a marzo 2025: quando e come

Come ogni anno, anche nel 2025 torna il consueto appuntamento con il cambio dell’ora. A marzo si passa dall’ora solare all’ora legale, un’operazione che comporta lo spostamento delle lancette un’ora avanti, segnando l’inizio della stagione primaverile. Il cambio d’orario serve principalmente a sfruttare al meglio la luce del giorno, riducendo il consumo energetico nelle ore serali. Ma quando avverrà esattamente il cambio ora a marzo 2025 e cosa bisogna fare?

Quando cambia l’ora a marzo 2025

Nel 2025 il cambio ora è previsto nella notte tra sabato 29 e domenica 30 marzo. Alle 2.00 del mattino, le lancette si sposteranno in avanti di un’ora, diventando le 3.00. Questo significa che si dormirà un’ora in meno, ma si guadagnerà luce nelle ore pomeridiane e serali. L’ora legale rimarrà in vigore fino all’ultima domenica di ottobre, quando si tornerà all’ora solare.

Cosa fare durante il cambio ora

La maggior parte dei dispositivi elettronici oggi si aggiorna automaticamente. Smartphone, computer, smartwatch e smart tv cambiano orario da soli, senza bisogno di interventi manuali. Tuttavia, per orologi analogici, forni, sveglie tradizionali o elettrodomestici non connessi, sarà necessario ricordarsi di regolare l’orario manualmente. È utile farlo prima di andare a dormire il sabato sera, per evitare confusione la domenica mattina.

Effetti del cambio ora sul corpo

Il passaggio all’ora legale può causare alcuni piccoli disagi, soprattutto nei primi giorni. L’organismo può impiegare un po’ di tempo per adattarsi al nuovo ritmo, con sintomi come stanchezza, difficoltà ad addormentarsi o irritabilità. Si tratta però di effetti temporanei, che tendono a svanire nel giro di pochi giorni. Per abituarsi più facilmente, può essere utile anticipare leggermente la routine serale nei giorni precedenti al cambio.

Perché si cambia ancora l’ora

Negli ultimi anni si è discusso a lungo sulla possibilità di eliminare il cambio stagionale dell’ora. L’Unione Europea ha avviato un dibattito sul tema, ma finora non è stata presa una decisione definitiva. Per questo motivo, anche nel 2025 in Italia continueremo ad alternare ora solare e ora legale. Il tema resta aperto, ma al momento il cambio resta confermato.