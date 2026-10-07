Cambio dell'ora, verso lo stop? La Camera apre al cambiamento, ma l'Ue ha già stabilito fino a quando

Nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre torna in vigore l'orario solare, imponendo di spostare le lancette degli orologi indietro di sessanta minuti come da consuetudine autunnale.



Il tema del cambio stagionale è approdato anche al Parlamento italiano, dove la Commissione Attività produttive della Camera ha terminato un'approfondita indagine conoscitiva. Dal resoconto finale emerge una chiara intenzione politica di abbandonare l'alternanza semestrale, anche se al momento manca un accordo definitivo su quale standard adottare in via definitiva tra la configurazione estiva e quella invernal-solare.

Cambio dell'ora verso lo stop? La Camera apre al cambiamento

L'approfondimento istituzionale, avviato in primavera su sollecitazione di Sima, Consumerismo No profit e dell'onorevole leghista Andrea Barabotti (sostenitore del mantenimento dell'orario estivo dodici mesi l'anno), ha evidenziato una spaccatura tra due visioni opposte.



Se le associazioni terziarie e turistiche prediligono un maggior irraggiamento pomeridiano nei mesi freddi, una quota di esperti di cronobiologia raccomanda l'assetto solare in quanto più armonico rispetto ai ritmi biologici umani, segnalando gli effetti destabilizzanti del passaggio primaverile.

Il nostro Paese non ha un'autonomia decisionale diretta sul tema, dato che la gestione dei fusi orari fa capo alla norma comunitaria 2000/84/CE. Di recente la Commissione ha diffuso la pianificazione dei cambi stagionali per il quinquennio 2027-2031, una programmazione che rimarrebbe valida solo fino all'eventuale adozione di un nuovo regolamento.

In realtà, un testo di riforma attende di essere sbloccato fin dal 2018, nato dall'esito di una consultazione popolare in cui l'84% dei votanti si disse favorevole all'abolizione delle lancette: nonostante il benestare dell'Europarlamento nel 2019, la misura resta congelata in Consiglio UE per la mancata intesa tra le nazioni su quale orario adottare, prorogando così la scadenza attuale fino al 26 ottobre 2031.

Orario solare 2026, quando cambia? La data

Si avvicina intanto il momento di salutare l'ora legale e tornare a quella solare, che scatterà ufficialmente nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre con lo spostamento delle lancette un'ora indietro allo scoccare delle due.

Il passaggio regalerà un'ora di riposo in più ma determinerà giornate apparentemente più brevi e un buio anticipato, un cambiamento che può influire sui ritmi circadiani e sul benessere generale. Con questa variazione si concludono i sette mesi del regime estivo per ripristinare il fuso orario naturale italiano, che ci accompagnerà fino al weekend del 27 e 28 marzo 2027.