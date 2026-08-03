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Cambiamento climatico, gli esperti avvertono: "Il caldo peggiorerà, questa è l’estate più fresca dei prossimi anni"

L'estate 2026 potrebbe non essere la più calda di sempre: l'allarme degli esperti sulla crisi climatica.
Clima3 Agosto 2026 - ore 11:54 - Redatto da Redazione Meteo.it
Clima3 Agosto 2026 - ore 11:54 - Redatto da Redazione Meteo.it
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L'Italia si trova a fare i conti con la quarta ondata di calore della stagione 2026, ma questa estate a detta di alcuni esperti potrebbe essere la più fresca dei prossimi anni. Il cambiamento climatico e le continue ondate di calore sono diventati la "normalità"; un problema a livello mondiale che merita piano di azione deciso ed immediato.

Caldo record per l'estate 2026? «Questa sarà la più fresca delle prossime estati»

«È un problema attuale e non possiamo più fare finta di niente». Con queste parole Carlo Alberto Pratesi, Presidente dello European Institute of Innovation for Sustainability e professore di Marketing, Innovazione e Sostenibilità all’Università Roma Tre ha parlato del cambiamento climatico in occasione del progetto "Valore acqua". Il caldo intenso ed afoso delle ultime settimane e le continue e prolungate ondate di calore registratesi in Italia e nel resto d'Europa sono la conferma che il nostro Pianeta è in difficoltà. Non solo il caldo, visto che le temperature anomale e l'assenza di piogge sono tra le cause dei lunghi periodi di siccità che hanno messo in pericolo il settore agricolo di diverse zone d'Italia.

Un quadro destinato a peggiorare stando a quanto rivelato da Carlo Alberto Pratesi, Presidente dello European Institute of Innovation for Sustainability, che parlando dell'estate 2026 ha rivelato: «questa sarà la più fresca delle prossime estati». Una dichiarazione rilasciata a Leggo che preoccupa considerando le temperature elevate delle ultime settimane che hanno visto la colonnina di mercurio sfiorare e, in alcuni casi, anche superare i 40°C in diverse regioni.

Cambiamento climatico: una nuova normalità

I cambiamenti climatici sono visibili sotto gli occhi di tutti noi. Inverni meno freddi, estati torride e con caldo asfissiante e lunghi periodi di siccità. Uno scenario che, a tutti gli effetti, è diventata una nuova normalità a cui tutti noi ci stiamo abituando. Carlo Alberto Pratesi, Presidente dello European Institute of Innovation for Sustainability dalle pagine di Leggo ha precisato: «questa non è solo la nuova normalità, ma sarà una normalità che tenderà a peggiorare». Sull'estate 2026, annoverata tra le più calde finora mai registrate, in realtà potrebbe essere la più fresca dei prossimi decenni. Una indiscrezione che riaccende l'allarme su una situazione climatica i cui dati sono "incontrovertibili a livello internazionale".

Una cosa è certa: il cambiamento climatico non indietreggia, anzi peggiora di anno in anno verso una direzione che non è semplice da spiegare. «Non siamo pronti» - ha sottolineato il Presidente dello European Institute of Innovation for Sustainability precisando - «non abbiamo chi ci spiega bene e in maniera semplice, senza banalizzare, qual è la strada giusta da prendere. Tutti dovremmo adottare un cambiamento più olistico, soprattutto nelle nostre scelte di consumo». 

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Ultimo aggiornamento Lunedì 03 Agosto ore 12:56

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