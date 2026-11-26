Foreste in movimento verso il basso, una migrazione altitudinale inattesa: lo studio pubblicato su Nature mostra un aspetto insolito degli ecosistemi forestali dovuto al cambiamento climatico.

Studio su larga scala sugli ecosistemi forestali

Una ricerca pubblicata sulla rivista Nature mostra come il cambiamento climatico e i disturbi naturali stiano modificando profondamente gli ecosistemi forestali. Il gruppo di ricerca, guidato tra gli altri da Jianmin Wang e Songlin Fei, ha esaminato i dati raccolti in 44.368 aree forestali degli Stati Uniti occidentali, osservate più volte tra il 1999 e il 2025.



Secondo le previsioni più diffuse, l’aumento delle temperature avrebbe dovuto spingere le specie vegetali verso nord o a quote più elevate, alla ricerca di condizioni climatiche più fresche. I risultati, però, raccontano una storia più articolata: in molti casi, le foreste adulte si stanno spostando verso il basso.

Siccità e calamità cambiano la distribuzione delle foreste

L’aumento della siccità, insieme a incendi intensi, malattie e infestazioni di insetti, ha provocato una forte diminuzione degli alberi in numerose zone montane. Questi eventi non colpiscono tutte le fasce altitudinali allo stesso modo, creando squilibri significativi nella distribuzione della vegetazione.



Quando una parte consistente della biomassa scompare dalle aree più danneggiate, il centro della popolazione forestale si modifica. Di conseguenza, la presenza degli alberi adulti tende a concentrarsi a quote inferiori, anziché avanzare verso le zone più alte.

Lo studio evidenzia anche una marcata differenza tra gli alberi maturi e i giovani esemplari. Le piante adulte si sono dimostrate le più vulnerabili agli effetti combinati di siccità e incendi: la loro area basale si è ridotta soprattutto alle quote elevate, determinando un arretramento verso valle.



I giovani alberi, invece, mostrano una risposta più diversificata. L’innalzamento delle temperature favorisce la crescita di nuove piante in territori un tempo troppo freddi, mentre il recupero dei terreni dopo incendi lontani nel tempo facilita la rigenerazione, in particolare delle specie angiosperme.

Un futuro forestale difficile da prevedere

Le zone alte delle montagne stanno subendo un riscaldamento più intenso e livelli di siccità maggiori rispetto alle aree inferiori. Proprio qui, inoltre, gli incendi risultano spesso più estesi.



Si crea così un paradosso: il clima più mite permette ai giovani alberi di conquistare nuove quote, ma gli eventi estremi eliminano gli esemplari adulti presenti negli stessi ambienti. Comprendere questo contrasto sarà essenziale per prevedere come cambieranno composizione, resilienza e stabilità delle foreste nel futuro.