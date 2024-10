Cambiamento climatico: 38 mila morti per il caldo nel 2022, 10 volte più degli omicidi

Sono 68 mila le morti provocate dal caldo nel 2022 e 38 mila di queste sono state provocate dal cambiamento climatico, 10 volte di quelle degli omicidi.

Emergenza ora, non futura

Lo sostiene uno studio del Barcelona Institute for Global Health (ISGlobal), appena pubblicato e riportato dal quotidiano britannico The Guardian. Oltre la metà delle vittime non ci sarebbero state dunque se non avessimo immesso nell’atmosfera enormi quantità di gas nocivi che hanno provocato l’effetto serra.

“Molti vedono il cambiamento climatico come una preoccupazione per il futuro” dice la capo autrice della ricerca, Thessa Beck. “I nostri dati mostrano come è già oggi un tema più che urgente”.

Riscaldamento globale, chi sono le vittime

Il caldo ha ucciso in Europa più donne che uomini, più anziani che giovani, più nella parte meridionale che nel nord. Se il 56% dei morti per il caldo potevano essere evitate senza il riscaldamento globale nel 2022, l’ultimo anno con dati consolidati da analizzare, questa percentuale varia tra il 44% e il 54% per i sei anni precedenti.

I ricercatori hanno prima raccolto tutti i dati sulle vittime in 35 paesi europei, poi li hanno confrontati con quelli di modelli specifici di un mondo ipotetico in cui non è avvenuto il riscaldamento globale.