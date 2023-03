California, Sierra Nevada sommersa dalla neve: le immagini e le ultime news

Un'ondata di freddo e maltempo senza precedenti si è abbattuta sugli Stati Uniti d'America facendo registrare temperature da record e violenti nevicate. Dopo il Parco Nazionale Yosemite sommerso dalla neve e chiuso a tempo indeterminato, questa volta è la Sierra Nevada a fare i conti con una nevicata da record.

California, Sierra Nevada sommersa da 11 metri di neve

La Sierra Nevada, una catena montuosa che si estende nello stato della California, nella parte ad est, e in quello del Nevada, nella parte occidentale, è completamente sommersa dalla neve. Nevicate record negli ultimi giorni con accumuli di neve che hanno fatto registrare in alcuni punti anche 11 metri. Lo stato della California è nella morsa del gelo e di una vera e propria tempesta invernale che negli ultimi giorni ha fatto registrare accumuli di neve nei vari stati e il Nevada.

Diverse le strade di montagne chiuse al traffico nel nord della California dopo che, nella giornata di domenica, si è abbattuta una nuova tempesta di neve che ha fatto cadere pioggia e neve sulla Sierra Nevada e nelle valli. L'Interstate 80 e molte altre strade sono state chiuse nell'area del Lago Tahoe vicino al confine con il Nevada dopo che la California Highway Patrol ha comunicato che le condizioni di guida erano pericolose in condizioni di bufera di neve. Sui social l'ufficio della pattuglia autostradale di Truckee ha comunicato: "il viaggio è altamente sconsigliato!". Non solo, tre montagne sciistiche nell'area di Tahoe - Heavenly, Homewood e Sugar Bowl, sono state chiuse domenica per cautela e per la sicurezza degli ospiti e dipendenti del resort.

Tempesta di neve e freddo in California: scatta l' allarme

Un avviso di tempesta invernale è scattato negli ultimi giorni nelle zone di montagna della California per la presenza di violente nevicate. A comunicarlo è stato il National Weather Service di Sacramento. Nelle ultime ore, infatti, sono cadute circa 77cm di neve fresca stando a quanto comunicato dall'UC Berkeley Central Sierra Snow Lab sui social che ha parlato anche di possibile rischio valanghe nella Sierra centrale.

La California, infatti, da settimane è nella morsa del maltempo e di una serie di tempeste invernali che hanno fatto registrare danni e disagi di vario tipo. Le squadre di ricerca sono impegnate nel salvataggio di diverse persone bloccate nelle comunità montane, mentre diversi residenti della California meridionale sono a rischio nelle proprie case per l'arrivo di violenti nevicate. Nelle montagne di San Bernardino, zona est di Los Angeles, le autorità locali stanno lavorando per ripulire le strade e distribuire cibo, acqua e coperte mentre la Croce Rossa ha allestito un rifugio in una scuola superiore.