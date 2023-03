Calendario scolastico, quando iniziano le vacanze di Pasqua 2023?

Quest'anno Pasqua cade il 9 aprile e per gli studenti si prospetta un periodo di vacanza. Ma quando iniziano e quando finiscono le vacanze di Pasqua 2023? Il calendario scolastico vede molte regioni d'accordo sui giorni di sospensione delle lezioni, tranne due. Ecco tutti i dettagli.

Vacanze di Pasqua 2023, giorni di chiusura nelle scuole italiane

I calendari scolastici regionali fissano i giorni di chiusura degli istituti, che vanno ad aggiungersi alle date segnate in rosso sul calendario. Oltre a Pasqua, che cade il 9 aprile, è considerato festivo anche il giorno successivo, ovvero il lunedì dell'Angelo o Pasquetta. Ma quanti giorni vanno ad aggiungersi alle due festività per gli studenti italiani?

In quasi tutto lo stivale le scuole chiuderanno per il consueto periodo pasquale da giovedì 6 aprile a martedì 11 aprile compresi. Questo significa che i ragazzi saluteranno i banchi di scuola mercoledì 5, per tornare a sedersi ai loro posti mercoledì 12 aprile.

Le vacanze di Pasqua prevedono quindi per la maggior parte degli studenti italiani una pausa di sei giorni. Al contrario di quanto avviene per la data di inizio e fine delle lezioni o per i ponti, le vacanze pasquali sembrano mettere d’accordo quasi tutte le regioni. Come anticipato infatti vi sono due regioni in cui il calendario scolastico si presenta con piccole variazioni.

Veneto e Valle d'Aosta, rientro "anticipato" dalle vacanze pasquali

Se per quanto riguarda l'inizio delle vacanze di Pasqua tutte le regioni hanno fissato giovedì 6 aprile, sulla questione "rientri" Veneto e Valle d'Aosta prevedono date diverse.

Gli istituti della Valle d'Aosta e del Veneto riprendono le lezioni martedì 11 aprile, ovvero il giorno immediatamente successivo a quello di Pasquetta. Un giorno di vacanza in meno, quindi, per gli studenti veneti e per quelli valdostani.

Vacanze di Pasqua, chi definisce i periodi di chiusura scuole?

Il calendario delle festività scolastiche nazionali obbligatorie per le scuole di ogni ordine e grado è stato stabilito con l'ordinanza ministeriale n.166 del 24 giugno 2022 dal Miur (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca)

Alle singole Regioni è stata data la facoltà di definire il calendario scolastico regionale individuando, con le date di inizio e termine delle lezioni, delle vacanze natalizie e pasquali, più altri giorni di sospensione, con il vincolo di prevedere almeno 200 giorni di lezione per garantire la validità dell'anno scolastico.