Calendario lunare di maggio: perché il nostro satellite naturale ha 5 fasi?

Il calendario lunare di maggio presenta una particolarità. Il calendario lunare di questo mese ha infatti cinque fasi lunari, anziché le consuete quattro. Ma quale fase "raddoppia" e perché?

Mesi con 5 fasi lunari, un evento abbastanza raro

Solitamente il nostro satellite naturale in un mese attraversa 4 diverse fasi. È sufficiente alzare gli occhi al cielo per vedere che il satellite della Terra si presenta agli occhi in modo diverso nei differenti periodi del mese. Queste diverse "forme" che la Luna assume agli occhi di chi la osserva da quaggiù sono la conseguenza del suo moto di rivoluzione attorno al nostro Pianeta e a quello di rotazione della Terra su sé stessa. Vengono divise in:

Luna nuova o novilunio, ovvero la fase iniziale del ciclo in cui il satellite non è visibile dalla Terra

Primo quarto o Luna crescente, che mostra una Luna illuminata a metà

Luna piena o plenilunio, fase in cui il disco lunare è interamente visibile

Ultimo quarto o Luna calante, fase finale in cui la visibilità del satellite si riduce gradualmente (fino a scomparire con il novilunio)

L'intero ciclo prende il nome di mese sinodico e ogni fase dura mediamente 7 giorni. Ne consegue che un mese sinodico avrà una durata media di 4 settimane, o - per essere esatti - di 29 giorni, 12 ore e 44 minuti.

Maggio 2024, il mese con due Lune crescenti

Sebbene solitamente ogni mese del calendario gregoriano comprenda 4 fasi, può quindi accadere - quando una di queste si verifica nei primissimi giorni del mese - di assistere a una fase in più. È accaduto lo scorso agosto, quando a "raddoppiare" è stata la Luna Piena, e accadrà nel corso del mese di maggio, anche se stavolta non avremmo la fortuna di osservare due pleniluni.

A fare il "bis" questo mese sarà la Luna crescente - o Primo Quarto - che dopo aver illuminato il cielo lo scorso 1° maggio, tornerà a farci compagnia anche giovedì 30. Per assistere di nuovo a un mese con 5 fasi lunari dovremmo attendere poi dicembre, quando a raddoppiare sarà la Luna Nuova.