Caldo record in Italia: aumentano i malori, a Parma mille persone al Pronto Soccorso

L’Emilia-Romagna continua a fare i conti con una persistente fase di caldo intenso, tanto che è stata emessa la terza allerta meteo consecutiva per temperature elevate.

I valori termici sono destinati a salire ulteriormente rispetto ai 38-39 gradi registrati negli ultimi giorni. Le previsioni indicano infatti un progressivo aumento del caldo nel corso della settimana, con condizioni sempre più afose e temperature ben al di sopra delle medie stagionali.

Caldo record in Italia, a Parma 1.000 persone al Pronto Soccorso

L’intensa ondata di caldo che sta interessando Parma e il suo territorio sta avendo ripercussioni anche sui servizi sanitari di emergenza. Nel corso dell’ultimo fine settimana, tra venerdì e domenica, i Pronto soccorso e i Centri di assistenza e urgenza della provincia hanno registrato oltre mille accessi, con un afflusso costante nelle tre giornate e il numero più elevato rilevato nella giornata di sabato.

A destare particolare attenzione è l’aumento della presenza di persone anziane, che hanno rappresentato quasi un terzo degli utenti accolti nelle strutture sanitarie. Le temperature elevate, spesso superiori ai 35 gradi e accompagnate da un forte tasso di umidità, stanno infatti mettendo a dura prova soprattutto le fasce più fragili della popolazione.

Il caldo persistente non concede tregua nemmeno durante la notte, rendendo più difficile il recupero fisico e aumentando il rischio di malori. I dati evidenziano una crescita significativa dell’incidenza degli over 75 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, segnale dell’impatto che le condizioni meteorologiche estreme stanno avendo sulla salute degli anziani.

Particolarmente impegnati i servizi sanitari del capoluogo, che hanno gestito centinaia di richieste di assistenza nel corso del weekend. Secondo le previsioni, le temperature resteranno elevate ancora per alcuni giorni prima di una possibile attenuazione del caldo, che potrebbe offrire un temporaneo sollievo ai residenti, in particolare alle persone più vulnerabili.

Le condizioni climatiche risulteranno particolarmente pesanti soprattutto nelle ore centrali della giornata e nelle zone urbane maggiormente esposte al calore. Gli esperti raccomandano prudenza, soprattutto per anziani, bambini e persone fragili, in attesa di un possibile cambiamento delle condizioni meteo nei prossimi giorni.