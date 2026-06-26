FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Caldo record in Francia, coperte termiche alle finestre contro la...

Caldo record in Francia, coperte termiche alle finestre contro la canicola

La Francia è nella morsa del caldo: temperature da record hanno spinto i francesi a stratagemmi per difendersi dall'afa e dal calore.
Clima26 Giugno 2026 - ore 14:15 - Redatto da Redazione Meteo.it
Clima26 Giugno 2026 - ore 14:15 - Redatto da Redazione Meteo.it

La seconda intensa ondata di calore del 2026 è da record in tutta Europa e in particolare in Francia dove si stanno registrando temperature anomale ed elevate. Caldo record ed afa hanno causato anche la morte di diverse persone, mentre i cittadini francesi cercano di proteggersi dalla canicola con coperte termiche alle finestre, ma anche tunnel d’aria con i ventilatori e tanto altro.

Caldo record in Francia con giornate da bollino rosso: come si difendono i francesi

La Francia è nella morsa del grande caldo africano che da giorni ha travolto l'Europa con disagi e condizioni critiche in tantissimi Stati. Tra i più colpiti c'è la Repubblica Francese dove è stata diramata l'allerta meteo per il caldo di livello massimo in 61 dipartimenti, mentre di livello arancione in 22. Nei giorni scorsi si è registrato un nuovo record di temperature: il giorno 24 giugno 2026 Météo-France ha comunicato che si sono raggiunti i 30° C di temperature media nazionale con una media pomeridiana del 38,5°C ben lontana dal precedente record di 29,4°C risalente al luglio 2019 ed agosto 2003.

Caldo ed afa in intensificazione in tutta la Francia con i cittadini che sono ricorsi a piccoli trucchi e stratagemmi per proteggersi dalle ondate di calore. Nelle ultime ore sono diversi i cittadini che hanno tappezzato le finestre di coperte termiche, per intenderci quelle che vengono utilizzate durante lo sbarco dei migranti. Tra i rimedi anche ventilatori puntati verso l'esterno, ma anche asciugamani bagnati fissati dinanzi alle finestre.

Allarme caldo in Francia:

Sui social in Francia c'è un boom di foto e video pubblicati da migliaia di cittadini francesi che mostrano i rimedi fai-da-te per proteggersi dal caldo africano. La coperta termica è tra i rimedi più utilizzati considerando che il materiale metallizzato riflette la radiazione del sole limitando così il surriscaldamento degli ambienti. Non solo, si tratta di uno stratagemma rapido, economico ed efficace contro la canicola e l'afa.

Se l'ironia dilaga sui social (e non), la corsa dei francesi a proteggersi in maniera autonoma dal caldo africano mette in luce un problema: l'assenza di climatizzatori nelle abitazioni. Solo circa il 25% delle case in Francia ha un'unità di aria condizionata. Un problema legato alla costruzione e trasformazione di Parigi guidata nella seconda metà dell'800 da Georges-Eugène Haussmann su incarico di Napoleone III. Nella case storiche le case non consentono di installare i motori dei condizionatori sulle facciate esterne. Non solo, il rumore emesso dai motori non rispetterebbe le norme urbanistiche e di tutela del patrimonio cittadino. Ma non finisce qui, visto che a Parigi anche la conformazione dei tetti non aiuta essendo realizzati per l'80% di zinco, un materiale che al caldo può sfiorare anche gli 80°C. Una situazione che, considerando il cambiamento climatico e le continue ondate di calore, merita una riflessione importante.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo, svolta a inizio luglio: l’anticiclone perde forza e possibile tregua dal caldo
    Clima26 Giugno 2026

    Meteo, svolta a inizio luglio: l’anticiclone perde forza e possibile tregua dal caldo

    L'ondata di calore raggiunge il suo picco nell'ultimo weekend di giugno. Dai primi di luglio primo indebolimento dell'anticiclone.
  • Caldo record, l’Italia verso i 40°C: quando arriverà il picco dell’ondata africana
    Clima26 Giugno 2026

    Caldo record, l’Italia verso i 40°C: quando arriverà il picco dell’ondata africana

    Tra venerdì 26 giugno e l’ultimo weekend del mese l’anticiclone nord-africano porterà afa intensa e temperature fino a 40 gradi.
  • Meteo, allerta caldo il 26 giugno 2026: 18 città da bollino rosso in Italia. Il bollettino sulle ondate di calore
    Clima25 Giugno 2026

    Meteo, allerta caldo il 26 giugno 2026: 18 città da bollino rosso in Italia. Il bollettino sulle ondate di calore

    Caldo anomalo e da record in Italia anche il 26 giugno 2026: 27 città sono a rischio allerta meteo per ondate di calore.
  • Meteo, allerta gialla per maltempo e criticità il 26 giugno 2026: le regioni d'Italia a rischio
    Clima25 Giugno 2026

    Meteo, allerta gialla per maltempo e criticità il 26 giugno 2026: le regioni d'Italia a rischio

    Non solo caldo anomalo, ma anche temporali con tanto di allerta meteo gialla per il 26 giugno 2026 in Italia. Scopriamo le zone a rischio.
Ultime newsVedi tutte
Meteo: fine giugno/inizio luglio roventi. Poi calo termico e possibile maltempo!
Tendenza26 Giugno 2026
Meteo: fine giugno/inizio luglio roventi. Poi calo termico e possibile maltempo!
La tendenza meteo per la fine di giugno e i primi giorni di luglio indica ancora caldo rovente e afoso con cambio di scenario da mercoledì 1.
Meteo, quanto terminerà questa ondata di caldo africano? La tendenza
Tendenza25 Giugno 2026
Meteo, quanto terminerà questa ondata di caldo africano? La tendenza
Anticiclone nord-africano protagonista fino alla fine del mese di giugno. A inizio luglio possibile afflusso di aria più fresca e instabile ma attenzione al rischio di violenti temporali.. La tendenza
Meteo: ultimo weekend di giugno con picchi di 40 gradi! Ecco dove
Tendenza24 Giugno 2026
Meteo: ultimo weekend di giugno con picchi di 40 gradi! Ecco dove
La tendenza meteo per il weekend 27-28 giugno indica una intensificazione della calura che coinvolgerà maggiormente il Sud. Previsti fino a 40°C.
Mediaset

Ultimo aggiornamento Venerdì 26 Giugno ore 14:51

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154