Caldo record in Europa: Francia nella morsa dell’afa con decine di vittime

Afa e caldo africano con temperature record con picchi fino a 40° in tutta Europa. Dalla Francia al Regno Unito, dalla Spagna all'Italia, la seconda ondata di calore della stagione 2026 si conferma non solo la più lunga degli ultimi anni, ma anche la più intensa.

Caldo in Francia, Spagna e Regno Unito: la situazione

L'Europa è nella morsa del caldo africano e dell'afa da giorni per il dominio incontrastato dell'anticiclone nord-africano. Tra i Paesi più colpiti c'è la Francia dove nelle ultime giorni si sono sfiorati i 40° gradi con migliaia di persone che hanno cercato sollievo lanciandosi nei fiumi. Una scelta che è costata la vita a 40 persone morte per annegamento.

Intanto la giornata del 23 giugno 2026, a detta del premier Sébastien Lecornu, è stata la più calda dal 1947 con il Paese che ha diramato l'allerta meteo per il caldo in 49 dipartimenti. Non solo, chiuse 850 scuole e cancellati diversi treni. Anche la Torre Eiffel, il monumento simbolo, è stata chiusa per via dell'ondata di caldo record.

Pour ce mercredi 24 juin 2026:

🔴58 départements en Rouge

🟠31 départements en Orange pic.twitter.com/bqatDIOlO9 — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) June 24, 2026

Anche in Spagna sono giornate di grande caldo con il termometro che ha superato i 40° con picchi fino a 42°. L'afa si fa sentire non solo a Madrid dove la colonnina ha raggiunto i 40°, ma anche in Andalusia e in Estremadura dove si sono sfiorati i 42°C.

Anche in Germania le temperature intorno ai 40° con l'Associazione tedesca di salvataggio (Dlrg) che ha invitato i cittadini alla massima cautela in caso di bagni nei fiumi e laghi. Situazione critica anche nel Regno Unito dove è stata emesso il livello massimo di allerta caldo con valori intorno ai 40° gradi.

Caldo record in Italia: a Torino ripetuti blackout

L'allerta caldo è massima anche in Italia dove nelle ultime ore il Ministero della Salute ha diramato un bollettino di allerta per ondate di calore di livello rosso in 16 città. Da Milano a Torino crescono i disagi con temperature anomale e un'afa terribile, mentre a Parma si è registrato un boom di accessi al pronto soccorso da parte soprattutto degli over 75. A Torino il grande caldo ha fatto scattare una serie di blackout.