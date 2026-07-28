Caldo record: consigli pratici e trucchi per rinfrescarsi anche con 40 gradi

Quando il termometro raggiunge o supera i 40 gradi, trovare sollievo dal caldo diventa una necessità, non soltanto una questione di comfort. Temperature elevate, forte umidità e scarsa ventilazione possono infatti mettere in difficoltà il naturale sistema di termoregolazione dell’organismo, aumentando il rischio di disidratazione, spossatezza, crampi e colpi di calore.

Per rinfrescarsi durante un’ondata di caldo record è fondamentale limitare l’esposizione nelle ore centrali, bere regolarmente, proteggere la casa dal sole e raffreddare il corpo con acqua fresca e panni umidi. Particolare attenzione deve essere riservata ad anziani, bambini, donne in gravidanza, persone con patologie croniche e lavoratori esposti al sole.

Ecco 12 consigli pratici e due semplici trucchi per affrontare il caldo estremo, anche quando la temperatura arriva a 40 gradi.

Come rinfrescarsi quando ci sono 40 gradi

Con temperature estreme non basta accendere un ventilatore. Bisogna ridurre il calore che entra in casa, favorire la dispersione della temperatura corporea e prevenire la perdita eccessiva di liquidi.

Le azioni più efficaci sono:

bere acqua frequentemente;

evitare il sole nelle ore più calde;

chiudere finestre, tende e persiane durante il giorno;

arieggiare la casa di sera e di notte;

utilizzare abiti leggeri;

bagnare la pelle con acqua fresca;

ridurre l’attività fisica.

1. Bere acqua senza aspettare di avere sete

Durante le giornate più calde è importante bere regolarmente, anche quando non si avverte ancora lo stimolo della sete. La sudorazione fa perdere acqua e sali minerali e può provocare rapidamente stanchezza, mal di testa e difficoltà di concentrazione.

È preferibile bere piccole quantità nel corso della giornata, portando sempre con sé una bottiglia d’acqua. L’Organizzazione Mondiale della Sanità suggerisce, come indicazione generale, un bicchiere d’acqua ogni ora e almeno due o tre litri nell’arco della giornata. Il fabbisogno può però cambiare in base all’età, all’attività fisica e alle condizioni di salute. Chi deve limitare l’assunzione di liquidi per problemi cardiaci o renali deve seguire le indicazioni del proprio medico.

2. Evitare di uscire tra le 11 e le 18

Le ore centrali della giornata sono generalmente quelle più pericolose. Il Ministero della Salute e la Protezione Civile consigliano di evitare l’esposizione diretta al sole tra le 11 e le 18, soprattutto per anziani, bambini piccoli e persone non autosufficienti.

Commissioni, passeggiate, attività sportive e lavori all’aperto dovrebbero essere programmati nelle prime ore del mattino oppure dopo il tramonto. Anche quando la temperatura dell’aria sembra sopportabile, sotto il sole la sensazione di calore può risultare molto più alta rispetto ai valori misurati all’ombra.

3. Chiudere finestre e persiane durante il giorno

Aprire tutte le finestre nelle ore più calde non sempre aiuta. Quando fuori fa più caldo che dentro, l’aria bollente entra nelle stanze e aumenta rapidamente la temperatura domestica.

Durante il giorno è meglio tenere chiuse le finestre esposte al sole e abbassare persiane, tapparelle o tende. Le finestre possono essere riaperte dopo il tramonto, quando la temperatura esterna diventa inferiore a quella presente in casa.

4. Creare corrente nelle ore notturne

La sera e durante la notte bisogna sfruttare l’aria più fresca. Aprire finestre collocate su lati opposti dell’abitazione permette di creare una ventilazione naturale e di disperdere parte del calore accumulato durante il giorno.

Al mattino, prima che la temperatura ricominci a salire, è opportuno richiudere le finestre e abbassare nuovamente le schermature solari.

5. Utilizzare correttamente il climatizzatore

Il climatizzatore può essere molto utile, ma non deve trasformare la casa in una cella frigorifera. Una differenza eccessiva tra temperatura interna ed esterna può causare disagio e rendere più difficile il passaggio da un ambiente all’altro.

La Protezione Civile suggerisce una temperatura domestica compresa indicativamente tra 25 e 27 gradi. In automobile è consigliabile impostare il climatizzatore circa cinque gradi al di sotto della temperatura esterna, evitando di dirigere il getto direttamente sulle persone.

È inoltre importante pulire regolarmente i filtri e mantenere chiuse porte e finestre mentre l’apparecchio è acceso.

6. Fare docce fresche, ma non gelate

Una doccia fresca può abbassare rapidamente la sensazione di calore. L’acqua, però, non deve essere eccessivamente fredda: il contrasto improvviso può risultare sgradevole e provocare una temporanea vasocostrizione.

Meglio utilizzare acqua fresca o leggermente tiepida, insistendo su braccia, gambe, collo e viso. Anche pediluvi e spugnature possono offrire sollievo, soprattutto agli anziani o alle persone con difficoltà motorie. L’OMS consiglia docce fresche, bagni e panni umidi per mantenere il corpo più fresco durante le ondate di calore.

7. Indossare abiti larghi, chiari e traspiranti

Gli abiti stretti e sintetici trattengono calore e sudore. Nelle giornate più torride è preferibile scegliere indumenti larghi, leggeri e realizzati con tessuti traspiranti.

I colori chiari assorbono meno radiazioni rispetto a quelli molto scuri. Quando si esce è utile indossare anche un cappello leggero a tesa larga e occhiali da sole.

8. Mangiare poco e più spesso

Con il caldo intenso è meglio evitare pasti molto abbondanti, fritti e pietanze particolarmente elaborate. La digestione richiede energia e può aumentare la sensazione di pesantezza.

Sono preferibili porzioni contenute, consumate più volte durante la giornata, con verdure, frutta fresca, cereali e alimenti facilmente digeribili. Bisogna inoltre prestare particolare attenzione alla conservazione dei cibi, perché le alte temperature favoriscono un deterioramento più rapido degli alimenti.

9. Limitare alcol, caffeina e bevande molto zuccherate

Birra, vino e cocktail non rappresentano una soluzione contro il caldo. L’alcol può favorire la disidratazione e alterare la capacità di percepire correttamente la temperatura.

È opportuno limitare anche il consumo eccessivo di caffè, energy drink e bevande molto zuccherate. La scelta migliore resta l’acqua, eventualmente alternata con bevande non zuccherate, seguendo sempre eventuali indicazioni mediche.

10. Spegnere gli apparecchi che producono calore

Televisori, computer, forni, asciugatrici, lampade e altri elettrodomestici accesi producono calore, anche quando l’aumento della temperatura non è immediatamente percepibile.

Durante un’ondata di caldo è utile spegnere i dispositivi non necessari e utilizzare forno e fornelli il meno possibile nelle ore centrali. Anche sostituire temporaneamente le preparazioni al forno con piatti freddi contribuisce a non surriscaldare la cucina.

L’OMS raccomanda di ridurre il numero di apparecchi elettrici accesi per contenere l’accumulo di calore negli ambienti domestici.

11. Usare il ventilatore con attenzione

Il ventilatore muove l’aria ma non abbassa realmente la temperatura della stanza. Può favorire l’evaporazione del sudore e offrire una sensazione di sollievo, ma non deve essere diretto continuamente sul corpo, soprattutto durante il sonno.

In condizioni di caldo estremo bisogna prestare ancora più attenzione. Secondo l’OMS, quando la temperatura ambientale supera i 40 gradi, il ventilatore può contribuire a trasferire ulteriore calore al corpo. Inoltre, già sopra i 35 gradi potrebbe non essere sufficiente a prevenire i disturbi causati dal caldo. In queste situazioni occorre bagnare la pelle, bere regolarmente e cercare un ambiente più fresco o climatizzato.

12. Controllare anziani, bambini e persone fragili

Il caldo può diventare pericoloso soprattutto per chi vive solo, assume farmaci, ha difficoltà motorie oppure soffre di patologie cardiache, respiratorie, renali o metaboliche.

È importante telefonare o fare visita alle persone fragili, verificando che bevano, mangino e abbiano una stanza sufficientemente fresca. I bambini e gli animali non devono mai essere lasciati in un’automobile parcheggiata, neppure per pochi minuti.

Chi assume medicinali non deve sospenderli o modificare le dosi autonomamente: eventuali cambiamenti devono essere valutati dal medico.

Due trucchi per rinfrescarsi velocemente

Trucco 1: nebulizzare acqua sulla pelle

Riempire un piccolo nebulizzatore con acqua fresca e spruzzarla su braccia, gambe, collo e viso può offrire un sollievo immediato. L’acqua, evaporando, aiuta il corpo a disperdere calore.

Per aumentare l’effetto si può utilizzare il ventilatore a distanza moderata dopo aver inumidito la pelle, purché la temperatura della stanza non sia superiore ai 40 gradi. In alternativa, si può appoggiare un panno fresco e umido su collo, fronte e avambracci.

Trucco 2: doccia fresca senza asciugarsi completamente

Dopo una doccia fresca, è possibile tamponare soltanto l’acqua in eccesso e lasciare la pelle leggermente umida. L’evaporazione residua prolunga per qualche minuto la sensazione di freschezza.

È meglio evitare acqua gelata o ghiaccio applicato direttamente sulla pelle. Per dormire con maggiore comfort si possono inoltre utilizzare lenzuola leggere e traspiranti, eliminando coperte, coprimaterassi pesanti e cuscini non necessari.

Cosa fare se la casa è troppo calda

Quando non è possibile mantenere l’abitazione sufficientemente fresca, può essere utile trascorrere alcune ore in un ambiente climatizzato, come una biblioteca, un centro commerciale o un altro spazio pubblico accessibile.

L’OMS suggerisce, quando necessario, di passare almeno due o tre ore della giornata in un luogo fresco. Durante la notte è preferibile dormire nella stanza meno calda dell’abitazione, anche se non è la camera da letto abituale.

Quali sono i sintomi di un colpo di calore

Debolezza intensa, vertigini, nausea, mal di testa, confusione, perdita di coscienza e interruzione della sudorazione possono indicare una situazione seria.

Il colpo di calore è un’emergenza medica. In presenza di sintomi gravi bisogna contattare immediatamente i soccorsi, spostare la persona in un luogo fresco, allentare gli indumenti e raffreddare il corpo con panni bagnati mentre si attende assistenza. Una persona priva di conoscenza non deve essere costretta a bere.