Caldo record a giugno 2026: oltre +9°C a Torino e fino a +7°C in molte città italiane

Un giugno eccezionale per le temperature: i dati preliminari del Ministero della Salute

Giugno 2026 si chiude con temperature eccezionalmente elevate in diverse città italiane. I dati preliminari raccolti durante l’ultima ondata di calore indicano incrementi superiori ai 7 gradi rispetto ai valori di riferimento in più aree del Paese, con un picco oltre i 9 gradi osservato a Torino.

Non si tratta quindi di temperature massime di 9 gradi, ma di una forte anomalia termica: in alcuni giorni le temperature rilevate sono risultate molto più alte rispetto a quelle normalmente attese nello stesso periodo dell’anno.

Torino tra le città più colpite dal caldo di giugno 2026

Torino è stata una delle città simbolo dell’ondata di calore che ha interessato l’Italia tra la seconda metà di giugno e l’inizio di luglio. In Piemonte, il mese appena concluso è stato segnato da giornate molto calde e soprattutto da numerose notti tropicali, con valori minimi superiori ai 20 gradi.

Il caldo notturno è uno degli elementi più critici delle ondate di calore: quando le temperature non scendono a sufficienza, il corpo fatica a recuperare e aumenta il disagio, in particolare per anziani, bambini, persone fragili e chi soffre di patologie croniche.

Secondo le rilevazioni meteorologiche regionali, a Torino l’ondata di calore di giugno è stata tra le più intense e durature degli ultimi decenni. In alcune stazioni cittadine si sono registrate fino a 16 notti tropicali consecutive, un dato eccezionale per il mese di giugno.

Caldo record in Italia: cosa dicono i dati

Il monitoraggio nazionale ha evidenziato aumenti delle temperature massime di oltre i 7 gradi rispetto al periodo di riferimento in diverse città italiane. Torino ha fatto segnare il dato più alto, con picchi superiori ai 9 gradi sopra la norma.

I dati sono ancora preliminari e in fase di consolidamento, ma confermano quanto percepito da milioni di cittadini nelle ultime settimane: giugno 2026 è stato caratterizzato da un caldo persistente, con massime elevate, notti afose e lunghi periodi di disagio bioclimatico.

L’ondata di calore ha interessato in modo particolare il Nord Italia e le aree urbane, dove asfalto, traffico e densità edilizia contribuiscono ad amplificare la sensazione di calore. Nelle città, infatti, il fenomeno dell’isola di calore urbana può mantenere le temperature più alte anche dopo il tramonto.

Effetti sulla salute: attenzione alle persone più fragili

Il caldo intenso può avere conseguenze importanti sulla salute, soprattutto quando persiste per molti giorni. Le autorità sanitarie raccomandano prudenza nelle fasce orarie più calde, una corretta idratazione e particolare attenzione alle persone anziane, ai bambini e a chi vive solo.

I dati preliminari sulla mortalità giornaliera tra gli over 65 hanno evidenziato un incremento significativo a Torino nel periodo osservato, mentre nelle altre città monitorate l’impatto risulta al momento più contenuto rispetto ai valori attesi.

Per ridurre i rischi legati al caldo è utile evitare l’esposizione diretta al sole nelle ore centrali della giornata, bere acqua con regolarità, scegliere pasti leggeri e mantenere freschi gli ambienti domestici. Anche controllare quotidianamente le persone più fragili può fare la differenza durante le ondate di calore.

Giugno 2026 tra i mesi più caldi della storia recente in Piemonte

In Piemonte, giugno 2026 entra tra i mesi più caldi delle serie storiche disponibili. Le temperature medie mensili e le massime giornaliere si sono collocate ai vertici delle rilevazioni regionali, confermando il carattere eccezionale dell’ondata di calore.

A Torino e in altre località piemontesi il caldo non è stato soltanto intenso, ma anche prolungato. Una combinazione che ha reso più difficile affrontare le giornate e le notti, soprattutto nelle zone urbane.