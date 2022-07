Caldo, gli incendi infuriano in Francia, Grecia, Portogallo e Spagna | Foto e video

L'incendio che ha devastato oltre 10mila ettari nella Gironda, in Francia.

E' allarme incendi nel sud-ovest dell'Europa dove da settimane divampano le fiamme a causa dell'intensa ondata di calore africano. Il caldo e le temperature da record preoccupano diversi paesi dell'Europa alla prese con una serie di incendi che stanno distruggendo migliaia di ettari. La situazione potrebbe perfino peggiorare nei prossimi giorni.

Incendi in Spagna: disagi e vittime

Forest fire sweeps through Cacabelos cemetery, Spain pic.twitter.com/JSiCpRGPhS — 𝔈𝔮𝔲𝔞𝔱𝔢 𝔗𝔥𝔢 𝔇𝔦𝔰𝔰𝔬𝔫𝔞𝔫𝔠𝔢 (@EqualDissonance) July 8, 2022

L'Anticiclone Nord-Africano continua a dominare la stagione estiva non solo in Italia, ma anche in Europa. Una nuova intensa ondata di calore è in arrivo sul Mediterraneo, ma anche in Gran Bretagna dove sono previsti nuovi record di temperature. Intanto Francia, Grecia, Portogallo e Spagna da settimane devono fare i conti con un boom di incendi che hanno distrutto migliaia di ettari con danni e disagi di vario tipo. Molti in Spagna i residenti e vacanzieri costretti a lasciare le abitazioni e ci sono anche morti. Durante le fasi di soccorso alcuni operatori dell'antincendio hanno perso la vita, una vittima si è registrata in Spagna durante lo spegnimento di un incendio.

Proprio le autorità spagnole hanno comunicato la presenza di 20 incendi fuori controllo dal sud del paese alla Galizia, mentre nella zona estrema a nord-ovest le fiamme hanno bruciato 4.500 ettari. A Malaga la scorsa settimana si è registrato un rogo talmente grande da costringere 3mila persone a lasciare le proprie abitazioni. Anche a Madrid la situazione è da bollino rosso con temperature roventi e una serie di rischi per la salute pubblica. Proprio nella capitale si è registrato il decesso di un uomo di 50 anni per un colpo di calore, mentre nella provincia di Zamora un altro vigilie del fuoco è morto nello spegnimento di un rogo.

Francia, Grecia e Portogallo incendi: cosa sta succedendo?

Portugal 🇵🇹 has been on fire since July 8th. Spain 🇪🇦 France 🇨🇵 and Italy 🇮🇹, thanks for helping to fight the fires with your canadair planes. pic.twitter.com/eRdB8T5Btj — Marco Malheiro (@MarcoMalheiro1) July 14, 2022

Gli incendi sono fuori controllo anche in Francia e Portogallo. In Francia si sono registrati una serie di roghi nella regione della Gironda (prima foto in alto) con le fiamme che hanno bruciato 11 mila ettari. Più di 16 mila, invece, sono le persone residenti e i turisti costretti ad evacuare in rifugi d'emergenza creati per fronteggiare la drammatica situazione. Intanto il ministro dell'Interno si è adoperato per mettere a disposizione nuovi aerei anti-incendio, 200 vigili di fuoco e mezzi di soccorso.



Le previsioni meteo dei prossimi giorni non aiutano, visto che in Francia sono previsti afa e caldo con temperature bollenti. Il meteorologo Francois Gourand ha dichiarato alla France Presse "n alcune parti del sudovest, sarà un'apocalisse di caldo". Le autorità delle Alpi francesi hanno invitato gli alpinisti sul Monte Bianco a posticipare le loro scalate a causa di frane causate dalla siccità e dal gran caldo.

Southwest Europe has entered the sixth day of a summer heatwave that has triggered devastating forest fires in France, Portugal, Spain and Greece.



Thousands of hectares of land have been ravaged and several firefighters killed since the start of the week. pic.twitter.com/YScjDXSqY6 — DW News (@dwnews) July 16, 2022

Anche in Portogallo è scattata da giorni l'allerta incendi dopo che la colonnina di mercurio ha superato i 47°. Per fortuna le temperature sono scese, ma non hanno impedito il nascere di incendi che hanno distrutto tra i 12 mila e i 15 mila ettari causando la morte di due persone e circa 70 feriti. L'allarme incendi è scattato anche in Gran Bretagna dove sono previste temperature al di sopra dei 40 gradi, mentre in Olanda è stata annullata una marcia per il caldo estremo. Infine la Grecia dove si sono registrati negli ultimi giorni circa 51 incendi. Nell'isola di Creta è stato consigliato a residenti e turisti di lasciare le proprie case.