Caldo estremo: 10 consigli per proteggersi dalle alte temperature

Il primo caldo della stagione 2026 è arrivato con temperature roventi e bollenti paragonabili a quelle di agosto. In realtà siamo solo a fine maggio, ma quest'anno l'estate sembra essere sopraggiunta con largo anticipo in gran parte d'Italia. Cosa fare per contrastare il caldo estremo? Ecco 10 pratici consigli diramati dal Ministero della Salute.

Caldo anomalo e da record in Italia

La bella stagione, a detta di tutti l'estate, è arrivata quasi all'improvviso in gran parte del Paese complice la rimonta dell'alta pressione sub-tropicale che da giorni ha fatto innalzare le temperature.

Una anomalia termica di anche +10° colpisce il Nord con picchi di 35-36° come se fossimo in pieno agosto, mentre siamo solo alla fine di maggio. Con l'arrivo della prima ondata di caldo del 2026 è importante essere a conoscenza di una serie di semplici e pratici consigli per affrontare al meglio il caldo estremo.

Ricordiamo che ogni anno sono diverse le categorie di persone a rischio quando si registrano ondate di calore in Italia; in particolare le persone che vivono in grandi città, gli anziani e i soggetti fragili. Come proteggersi dal caldo? Basta seguire alcune semplici abitudini in modo da contrastare le ondate di calore e prevenire quelle che a volte possono diventare delle conseguenze nocive legate al grande caldo.

Il decalogo del Ministero della Salute per contrastare il caldo estremo

Ecco le 10 regole da seguire per affrontare al meglio le ondate di calore: