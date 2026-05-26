Caldo estremo: 10 consigli per proteggersi dalle alte temperature
Il primo caldo della stagione 2026 è arrivato con temperature roventi e bollenti paragonabili a quelle di agosto. In realtà siamo solo a fine maggio, ma quest'anno l'estate sembra essere sopraggiunta con largo anticipo in gran parte d'Italia. Cosa fare per contrastare il caldo estremo? Ecco 10 pratici consigli diramati dal Ministero della Salute.
Caldo anomalo e da record in Italia
La bella stagione, a detta di tutti l'estate, è arrivata quasi all'improvviso in gran parte del Paese complice la rimonta dell'alta pressione sub-tropicale che da giorni ha fatto innalzare le temperature.
Una anomalia termica di anche +10° colpisce il Nord con picchi di 35-36° come se fossimo in pieno agosto, mentre siamo solo alla fine di maggio. Con l'arrivo della prima ondata di caldo del 2026 è importante essere a conoscenza di una serie di semplici e pratici consigli per affrontare al meglio il caldo estremo.
Ricordiamo che ogni anno sono diverse le categorie di persone a rischio quando si registrano ondate di calore in Italia; in particolare le persone che vivono in grandi città, gli anziani e i soggetti fragili. Come proteggersi dal caldo? Basta seguire alcune semplici abitudini in modo da contrastare le ondate di calore e prevenire quelle che a volte possono diventare delle conseguenze nocive legate al grande caldo.
Il decalogo del Ministero della Salute per contrastare il caldo estremo
Ecco le 10 regole da seguire per affrontare al meglio le ondate di calore:
- Prima di tutto uscire di casa nelle ore meno calde del giorno evitando la fascia oraria dalle 11 alle 18. In caso di uscite è fondamentale proteggere la testa con un cappello e indossare gli occhiali da sole senza dimenticare di utilizzare creme solari dall'alto fattore protettivo;
- Indossare abbigliamento leggero prediligento abiti di fibre naturali che garantiscono una migliore traspirazione della pelle;
- Arieggiare la casa e la zona di lavoro. Non solo, schermare le finestre con tapparelle, persiane o tende prestando attenzione a chiudere le finestre nelle ore diurne aprendole solo la sera e la notte. In caso di utilizzo di aria condizionata è consigliabile regolare la temperatura tra i 24°C - 26°C;
- Docce e bagni con acqua tiepida per abbassare la temperature corporea, ma anche bagnarsi viso e braccia con acqua fresca;
- Evitare di allenarsi nelle ore più calde della giornata;
- Idratarsi a sufficienza prediligendo l'acqua e cercare di berne almeno 2 litri al giorno. Evitare alcolici e bibite gassate e mangiare pasti leggeri;
- Se si esce in auto prestare attenzione se è stata esposta al lungo al sole e non lasciare bambini o animali da soli nel veicolo per troppo tempo;
- Prestare attenzione alla corretta conservazione dei farmaci leggendo attentamente il bugiardino;
- In caso di presenza di persone a rischio come anziani o soggetti con patologie croniche devono contattare prontamente il medico curante in caso di qualsiasi tipo di malessere;
- Sorvegliare e prendersi cure delle persone a rischio. In caso di familiari o vicini di casa in età adulta, ancor di più se vivono da soli, è bisogna cercare di aiutarli a svolgere le faccende giornalieri contattando prontamente i servizi socio-sanitari in caso di urgenze o necessità.